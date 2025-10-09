Larm om våld på Campus Risbergska var falska: ”Beklagar”

Falsklarm om hot och våld gick på onsdagen ut på Campus Risbergska, vilket gör att Örebro kommun pausar alla övningar. Larmet kommer ett antal månader efter skolskjutningen som kostade elva personer livet.

Örebro kommun pausar alla övningar med en larmapp på skolor sedan två falska larm om hot och våld gått ut på Campus Risbergska under onsdagen, skriver SVT Nyheter Örebro.

Falsklarm på Campus Risbergska: "En jobbig upplevelse"

Falsklarmen gick ut i samband med att en övning i en personalgrupp. Den gjordes i samma app som användes under masskjutningen den 4 februari.