Larm om våld på Campus Risbergska var falska: ”Beklagar”

Örebro kommun pausar alla övningar med en larmapp på skolor sedan två falska larm om hot och våld gått ut på Campus Risbergska under onsdagen, skriver SVT Nyheter Örebro.
MISSA INTE: Död person hittad i vattnet i Göteborg
Falsklarm på Campus Risbergska: "En jobbig upplevelse"
Falsklarmen gick ut i samband med att en övning i en personalgrupp. Den gjordes i samma app som användes under masskjutningen den 4 februari.
”Jag beklagar att det här hände och förstår att det var en jobbig upplevelse för alla som fick larmet”, säger Mokhtar Bennis, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen, i en kommentar.