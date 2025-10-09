Nyheter24
Nyheter /Inrikes /SVT

Larm om våld på Campus Risbergska var falska: ”Beklagar”

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 14:14
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 14:31
Campus Risbergska.
Örebro kommun pausar övningar på Campus Risbergska efter falsklarm. Foto: Christine Olsson/TT & Viktoria Bank/TT

Falsklarm om hot och våld gick på onsdagen ut på Campus Risbergska, vilket gör att Örebro kommun pausar alla övningar. Larmet kommer ett antal månader efter skolskjutningen som kostade elva personer livet.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

SVT, Hot, Örebro

Örebro kommun pausar alla övningar med en larmapp på skolor sedan två falska larm om hot och våld gått ut på Campus Risbergska under onsdagen, skriver SVT Nyheter Örebro. 

Falsklarm på Campus Risbergska: "En jobbig upplevelse"

Falsklarmen gick ut i samband med att en övning i en personalgrupp. Den gjordes i samma app som användes under masskjutningen den 4 februari.

”Jag beklagar att det här hände och förstår att det var en jobbig upplevelse för alla som fick larmet”, säger Mokhtar Bennis, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen, i en kommentar.

