Veronica Maggios oro för att klippet ska läcka: "Rädd..."

Veronica Maggio är en av Sveriges mest kända sångerskor. Nu tar hon steget in i filmens värld när hon skådespelardebuterar i filmen 7 steg. I en ny intervju berättar hon att det finns en inspelning som hon absolut inte vill ska se dagens ljus...

Artisten Veronica Maggio, med hits som Välkommen in och Jag kommer på sitt cv, gör nu debut som manusförfattare och skådespelare i filmen 7 steg. Det är inte första gången Veronica Maggio erbjudits en filmroll.

— Någon gång har jag fått frågan. Jag har gjort någon provfilmning, som tyvärr också finns inspelad. Ibland är jag rädd att den ska dyka upp...

— Jag minns ett konferensrum där jag skulle filma för en actionfilm som aldrig blev av – men jag har haft fullt upp, säger hon och ler.

Veronica Maggio gör filmdebut mot Joel Spira i Andreas Öhmans romantiska thriller "Sju steg".

Veronica Maggio och Joel Spira i 7 steg

Minst sagt. Sedan debuten 2006 har Veronica Maggio blivit en av Sveriges största artister. Med Sju steg, som har biopremiär den 17 oktober, tar hon steget i in filmens värld. Undrar hon inte vad hon har gett sig in på?

— Jo, men det är det som är kul. Den känslan har jag alltid när jag tackar ja till allt. Det är de som är halva nöjet.

Det handlar 7 steg om

Veronica Maggio har dessutom varit med och skrivit manus till Sju steg, som regisseras av Andreas Öhman. Filmen är en sorts thriller om kärlekens sju steg.

Under en romantisk resa till Paris försvinner Maggios rollfigur Elle plötsligt. Pojkvännen Josef (Joel Spira) letar desperat efter henne och nystar under filmens gång upp hemligheter ur det förflutna.

— Vi tyckte att det saknades en viss typ av film om kärlek i svensk film. Det kommer väldigt sällan den här typen av relationshistorier som kan få vara både euforiska, men också ganska allvarliga, säger Andreas Öhman.

Veronica Maggio och Andreas Öhman skrev manuset ihop, Joel Spira gör den manliga huvudrollen i "Sju steg".

Tog sju år att göra sju steg – Maggio vill redan göra ny film

Elle lyckas verkligen försvinna från jordens yta, vilket är svårt i en värld där alla är uppkopplade och sökbara.

— Vill man försvinna i dag så kan det gå, fast det är klurigare säger Joel Spira och tillägger leende:

— Det går att hitta ett nördigare svar på den frågan, eller så kan man bara skylla på att det är en film.

Det tog sju år för Veronica Maggio och Andreas Öhman att göra Sju steg. Trots slitet gav det mersmak.

— Det är en lång och sårig process att få göra film. Men om jag fick drömma så skulle jag göra det igen.

Samtidigt pågår hennes artistkarriär. Nyligen kom första delen av albumet ”Sciura” och nästa år firar Veronica Maggio 20 år sedan debuten med singeln ”Dumpa mig”.

— Vi har en plan om att göra en riktigt stor konsert i Stockholm. Men annars är jag inte så mycket för att titta tillbaka och hålla på...

— Det är inte min grej. Jag är mer av en uppåt-framåt-karaktär!