Hipp hipp gör comeback

Anders Jansson och Johan Wester är tillbaka som Tiffany Persson och brandmannen Kajan i Hipp hipp – nu berättar duon allt om comebacken och när det blir premiär.

Tiffany Persson och brandmannen Kajan har nått ny publik via Youtube och sociala medier. Nu ska humorduon Anders Jansson och Johan Wester ta med det brokiga persongalleriet från den jubilerande tv-succén ”Hipp hipp!” på turné.



— Det blir hög igenkänning, men ett helt nytt material, säger Anders Jansson.





Om och om igen har de fått frågan när det är dags för en fortsättning på ”Hipp hipp!”, som hade premiär på SVT 2001. Och tanken på att låta de folkkära karaktärerna möta en ny tid har grott länge. Nästa höst är det 25-årsjubileum – då är det dags.

— Alltså grejen är att vi har ju aldrig avslutat det. Så vi har hela tiden känt att någon gång kommer det ett tillfälle, säger Johan Wester.

De har känt varandra sedan högstadiet och umgås privat, men nu är det första gången sedan 2020 som de går in i en gemensam produktion.

— På samma sätt som det är en glädje att få jobba ihop igen är det också en glädje att få återse de här karaktärerna. För vi är ju nyfikna: Vad är det för figurer nu? Det är inte statiskt, säger Johan Wester.

Precis som de själva har karaktärerna fått några år på nacken. De har gått igenom covid, testat dejtingappar och fått lära sig att handskas med sociala medier.

— De rör ju sig i vårt samhälle, nu. Vi kommer att skoja om alla generationer: X, Y, Z, millennials – allihop. Vi skämtar om alla, säger Anders Jansson.

Karaktärerna från "Hipp hipp!", som Johan Westers brandman Kajan och Anders Janssons Tiffany Persson ska få möta nutid, 25 år efter premiären för humorserien i SVT 2001.

”En skithäftig process”

"Hipp hipp live" har premiär först i september nästa år, men arbetet är redan i gång – ett intensivt, hejdlöst spånande.

— Eftersom vi har känt varandra så länge så har vi typ ett eget språk. Man behöver inte förklara så mycket, man kan röra sig ganska snabbt framåt, säger Anders Jansson.

— Det är en otrolig styrka, för det vi gör är att vi hela tiden använder varandra som förlösare, men också som recensenter. Det är en skithäftig process och det tog lite tid att fatta att det där är inget man kan ta för givet, säger Johan Wester.

Om det här är en avskedsturné eller början på en ny ”Hipp hipp”-era kan de inte riktigt svara på. Men de konstaterar att de har en hel del krut kvar och är öppna för vad som kan hända.

— Det roliga är att få visa att vi är bäst live, säger Anders Jansson.