Välj rätt skärmbrasa i jul

Fakta: Topp-fem tv-brasor 1. Netflix: "Eldstad 4K: En knastrande björkbrasa i vardagsrummet" 2. TV4 Play: "Ernsts julbrasa – 3 timmar brasvideo" 3. Youtube: "Nick Offerman's Yule log" 4. Netflix: "The witcher: Eldstad" 5. Youtube: "Lakeside campfire with relaxing nature night sounds (HD)"

Brasan blev med tiden en lokal tradition, och sedan dess har fenomenet spridit sig. I takt med innovationer som platta skärmar och strömmad tv har tv-eldarna också blivit fler och alltmer intensivt glödande – och i dag har tv-brasan gått från att vara utskrattad kitsch till att ingå i standardutbudet hos de flesta strömningstjänster.

Tänt "The witcher"-eld

Netflix har flera olika tv-brasor att välja på. De flesta av dem är skapade av en viss George Ford som är något av en portalfigur i genren. Hans första Netflix-eld från 2010 är en rätt skrytsam tallvedsbrasa vars intensiva knäppande dränks av billiga skvalversioner av olika anglosaxiska julklassiker. Fem år senare var han tillbaka med ett par mysigare eldar, som "Eldstad 4K: En knastrande björkbrasa i vardagsrummet".

I år har Netflix även tänt en "The witcher"-brasa i något som liknar ett medeltida fyrfat, för den som firar lajvarjul eller bara peppar för fantasyseriens andra säsong.

Kirchsteiger har evighetseld

Även Disney+ visar fantasy-brasa. Här finns den animerade "Arendals julbrasa" – en sagoeld i en pampig eldstad som ser ut att stå hemma hos Anna och Elsa i filmen "Frost". Här finns också en "klippdocka-version" med stiliserade versioner av "Frost"-figurerna samlade kring en lilafärgad eld.

Hos TV4 Play finns en brasa inspelad på Julita gård, "presenterad" av mysnestorn Ernst Kirchsteiger. Ernstbrasan är lite mindre och lite intimare än många andra tv-brasor och brinner "med färsk ved från Södermanland". Den finns både i en variant på tre timmar som falnar mot slutet samt som en loopad evighetseld som inte slocknar förrän nyår. I arkivet finns även en brasa inspelad hemma hos paret Mandelmann 2018 samt en vanlig "Julbrasa", till synes utan koppling till kanalens kändisar.

Erbjuder karibisk julmusik

För den som föredrar en lite mer urban eld alternativ erbjuder Viaplay "Brasmys", som utspelas i en kamin som enligt programinformationen befinner sig i Storbritannien.

Public service-elden "Brasa" på SVT Play brinner i en timme och går att avnjuta som den är med enbart knaster eller i olika tonsatta versioner – med svensk julmusik, internationell julmusik, karibisk julmusik eller country.

Hittar du inte det du söker hos tv-tjänsterna finns alltid Youtube. Vill du ha en brasa på ekved i ultra-hd med tio timmars brinntid, några gulliga hundar i förgrunden och pianomusik i bakgrunden? Inga problem, här brinner tusentals eldar i alla möjliga varianter. Flera kanaler, som Fireplace For Your Home och Virtual Fireplace är helt tillägnade just skärmbrasor.