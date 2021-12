Fortsatt klimattema på Tekniska museet

Tekniska museets utställning 'Moving to Mars' visas fram till mars. Då öppnar 'Zero City' om livet i en fossilfri stad. Pressbild. Foto: TT

Hur fungerar den fossilfria staden och hur påverkar dagens mat framtiden? Det är två av frågeställningarna på Tekniska museet i Stockholm som under 2022 också tar sig an plastslöjd gjord av upphittat skräp. Efter "Antropocen" som avslutas 9 januari kommer museet att visa fler utställningar med klimattema. I mars öppnar "Zero City", en interaktiv utställning där besökarna får hjälpa till med logistiken för människor och gods i en fossilfri stad.