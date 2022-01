Diana-filmen blev maratonlopp för Stewart

Född: 1990 i Los Angeles

Bakgrund: Föräldrarna var tv-producent och manusförfattare, och hon fick sin första agent som åttaåring. Hennes första stora filmroll var mot Jodie Foster i ”Panic room” (2002) och 2008 blev hon tonårsidol med huvudrollen i vampyrsagan ”Twilight” (2008). Som vuxen har hon fokuserat på en internationell karriär och smalare filmer, och 2015 blev hon den första amerikanska skådespelerskan att belönas med det franska filmpriset César, för Olivier Assayas ”Moln över Sils Maria”.

Filmografi (i urval): ”Panic room” (2002), ”Zathura” (2005), ”Twilight” (2008), ”New moon” (2009), ”The runaways” (2010), ”Eclipse” (2010), ”Welcome to the Rileys” (2010), ”Breaking dawn: del 1” (2011), ”Breaking dawn: del 2” (2012), ”Snow White and the huntsman” (2012), ”Moln över Sils Maria” (2014), ”Still Alice” (2014), ”Certain women” (2016), ”Personal shopper” (2016), ”Charlie's angels” (2019), ”Seberg” (2019),

Aktuell: Med rollen som prinsessan Diana i ”Spencer”, som får svensk biopremiär den 7 januari.