Cate Blanchett samarbetar med Pedro Almodóvar

Filmen bygger på Lucia Berlins uppmärksammade novellsamling "Handbok för städerskor". Pedro Almodóvar har tidigare berättat att han först skrivit manuset till filmen på spanska och sedan översatt det till engelska. Den spanske regissören gjorde kortfilmen "The human voice" med Tilda Swinton på engelska 2020, men det här blir alltså hans första fullängdare med engelska som huvudspråk.

Cate Blanchett är just nu aktuell med två filmer, dels Guillermo del Toros "Nightmare Alley" och dels Netflixprojektet "Don't look up" av Adam McKay. Hon syns även längre fram i bland annat "Pinocchio" och "Borderland".