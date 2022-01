Wes Anderson gör ny Roald Dahl-film

Det är inte första gången som Wes Anderson filmatiserar en berättelse av den brittiske författaren, 2009 gjorde han animerad film av Dahls "Den fantastiska räven". Den här gången blir det dock en spelfilm, med Benedict Cumberbatch som korthajen Henry Sugar – en man som utnyttjar sin förmåga att se med stängda ögon och till sist straffas för det.

Wes Anderson är just nu bioaktuell med "The French dispatch" och håller för närvarande på att filma stjärnspäckade "Asteroid City" (Tom Hanks, Tilda Swinton, Margot Robbie, Scarlett Johansson med flera). Först därefter kan den produktive regissören ta sig an "The wonderful story of Henry Sugar" för Netflix räkning.