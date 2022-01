Hon spelar Audrey Hepburn i ny film

Enligt The Guardian har 36-åriga Mara skrivit på för filmen om Audrey Hepburns dramatiska liv. Hepburn föddes 1929 som dotter till en nederländsk baronessa och en brittisk diplomat. Under uppväxten i det naziockuperade Nederländerna levde Hepburn med antaget efternamn, av rädsla för att avslöja sina brittiska rötter. Samtidigt samlade hon in pengar till motståndsrörelsen och förmedlade hemliga meddelanden i sina balettskor.

Audrey Hepburn utbildade sig till dansare, men blev snabbt värvad till teatern och senare till filmen, med uppmärksammade och prisbelönta roller i bland annat "Prinsessa på vift" och "Frukost på Tiffany's". Hennes sätt att klä sig blev stilbildande för en hel generation unga kvinnor.

Luca Guadagnino är mest känd för filmen "Call me by your name".