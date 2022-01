Irland ger kulturarbetare basinkomst

Det är ännu inte klart hur många som ska omfattas av utbetalningarna, men i nuläget ser det ut att kunna gälla runt 2 000 personer. Tanken är att en basinkomst om motsvarande 108 kronor i timmen betalas ut en gång i veckan så att kulturarbetarna kan fortsätta i branschen trots inställda konserter och föreställningar.

Projektet Basic Income for the Arts har av kulturministern Catherine Martin kallats för en "en gång i generationen-åtgärd". Just nu är förslaget på hur det ska utformas ute på remiss, med deadline den 27 januari. Allt som allt beräknas initiativet kosta den irländska staten drygt 250 miljoner kronor.