Solkad filmfest hålls utan publik

Bästa film, drama:

"Belfast", "Coda", "Dune", "King Richard", "The power of the dog".

Bästa film, musikal/komedi:

"Cyrano", "Don't look up", "Licorice pizza", "Tick, tick... boom!", "West Side story".

Bästa kvinnliga skådespelare, drama:

Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman, Lady Gaga, Kristen Stewart.

Bästa manliga skådespelare:

Mahershala Ali, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Will Smith, Denzel Washington.

Bästa kvinnliga skådespelare, musikal/komedi:

Marion Cotillard, Alana Haim, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Rachel Zegler.

Bästa skådespelare, musikal/komedi:

Leonardo DiCaprio, Peter Dinklage, Andrew Garfield, Cooper Hoffman, Anthony Ramos.

Bästa regissör:

Kenneth Branagh, Jane Campion, Maggie Gyllenhaal, Steven Spielberg, Denis Villeneuve.

Bästa icke-engelskspråkiga film:

"Kupé nr 6", "Drive my car", "Guds hand", "A hero", "Parallella mödrar".