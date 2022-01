Osäkert läge för Göteborgs filmfestival

Fakta: Fem filmer i det digitala programmet Med ett onlinepass kan man se 50 av festivalens 200 filmer – både nordiska premiärer och hyllade internationella filmer. Filmerna i festivalens digitala salong är tillgängliga i 24 timmar från sin premiär. "Så jävla easy going" av Christoffer Sandler. Årets invigningsfilm, baserad på en roman av Jenny Jägerfeld. "Pakten" av Bille August. Om författaren Karen Blixen och hennes pakt med en ung poet. "Den stora friheten" av Sebastian Meise. Hyllat fängelsedrama som skildrar tysk efterkrigsqueerhistoria i tre tidsperioder. "De oskyldiga" av Eskil Vogt. Norskt thriller om rivaliserande lekkamrater med paranormala förmågor. "Ma nuit" ("My night") i regi av Antoinette Boulat. Parisisk sorgeskildring med en air av såväl Agnès Varda som Richard Linklater.

Lagom till årets upplaga har nya restriktioner precis presenterats, en smäll för festivalen som inte hunnit dra i handbromsen och inte kan sälja lika många biljetter som det först var tänkt. Det blir ändå fysiska visningar runt om i Göteborg samt en fortsatt satsning på en digital festival, tillgänglig över hela landet.

Frustrerande läge

Festivalens konstnärlige ledare Jonas Holmberg skrattar lite när han får frågan om hur det känns att driva filmfestival i pandemitid.

— Om det kommer ytterligare restriktioner, som närmar sig en lockdown, så blir det problematiskt. Det innebär ju ytterligare utmaningar, säger Jonas Holmberg och fortsätter:

— Det är också ett problem att många kommersiella partner dragit in sina stöd nu i pandemitider. Förra året gick det helt ok, tack vare vår digitala satsning, men i år har vi en större kostnadskostym med personal och lokaler och rättigheter, det kostar att även göra en digital festival. Det är ett osäkert läge, absolut.

Jonas Holmberg, konstnärlig ledare för Göteborgs filmfestival. Arkivbild.

Samtidigt beskriver han den frustrerande situationen som "intressant". Förra årets enorma digitala engagemang, med 425 000 besök i den digitala salongen, kom som en överraskning för festivalledningen.

— Det gjorde oss till världens största festival och det tar vi såklart med oss även i år. Det är viktigt att utvärdera år från år men jag tror att man inte ska vara för traditionalistisk, man måste tänka nytt kring hur man faktiskt kan nå publiken och hur man ska få den att engagera sig i festivalfilm.

Rumänskt sex - "inte för alla"

Årets filmfestival äger rum fysiskt, i enlighet med alla restriktioner, i 18 salonger på biografer i Göteborg. Dessutom invigs festivalen på närmare 70 biografer runt om i landet, från Luleå i norr till Ystad i söder. Det blir inga fester eller mingel i år, och programmet är något bantat. Men det är fortfarande en blandning av nya nordiska och hyllade internationella filmer som gäller.

Hilmir Snær Gudnason och Noomi Rapace i festivalaktuella "Lamm", en isländsk fantasy-skräckis. Pressbild.

Jonas Holmberg lyfter fram den japanska filmen "Drive my car", som nyligen utsågs till bästa internationella film på Golden Globe-galan, den isländska fantasyskräckisen "Lamm" med Noomi Rapace och det finska romantiska dramat "Kupé nr 6".

— En personlig favorit är också Guldbjörnsvinnaren "Bad luck banging or loony porn", en rumänsk film som representerar vårt fokustema "Disorder", där vi samlar filmer som på något sätt tar upp temat ordning och oordning, säger Jonas Holmberg och fortsätter:

— Men den är inte för alla, den börjar med en lång och väldigt explicit sexscen.

Guadagnino kommer

Den italienske regissören Luca Guadagnino ("Call me by your name") tilldelas hederspriset Honorary Dragon Award och kommer till Göteborg. Svenska Rebecca Ferguson tilldelas Nordic Honorary Dragon Award och medverkar digitalt.

Rebecca Ferguson, här med Timothee Chalamet, i en scen ur storfilmen "Dune". Den svenska skådespelaren tilldelas ett hederspris på Göteborgs filmfestival. Pressbild.

Filmfestivalen invigs med världspremiären av "Så jävla easy going" i regi av Christoffer Sandler och avslutas med "Dag för dag" av Felix Herngren, där Sven Wollter gör sin sista roll.

Göteborgs filmfestival pågår 28 januari–6 februari.