Earth, Wind and Fires hitmakare död

Den amerikanske låtskrivaren Jon Lind har avlidit, rapporterar NME. Lind är mest känd för "Boogie wonderland" som 1979 blev en megahit med Earth, Wind and Fire. Han skrev också Madonnas "Crazy for you" och arbetade under sin karriär även med artister som Cher, Vanessa Williams och The Temptations.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/985914-earth-wind-and-fires-hitmakare-dod Kopiera länken ASCAP, den amerikanska motsvarigheten till svenska Stim, beskriver honom som "en stor låtskrivare och en vacker själ" i ett uttalande. Man sörjer förlusten men skriver också att Jon Linds humor, musik och "underbara, generösa själ lever i våra hjärtan". Senare i karriären blev Jon Lind chef på Hollywood Records där han jobbade med bland andra Miley Cyrus och Selena Gomez. Jon Lind blev 73 år.