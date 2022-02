Laila Bagge om kritiken: Alla är powerkvinnor

Camilla Läckberg: Deckarförfattare och entreprenör, född 1974 i Fjällbacka.

Kristina "Keyyo" Petrushina: Komiker och programledare, född 1997 i Omsk, Ryssland.

Laila Bagge: Låtskrivare, manager, tv-personlighet och radiopratare, född 1972 i Lund.

Antonija Mandir: Influerare och Youtube-profil, slog igenom i tv-programmet "Ex on the beach", född 1995 i Skillingaryd.

Mouna "Doktor Mouna" Esmaeilzadeh: Läkare, neuroforskare, entreprenör och tv-personlighet, född 1980 i Teheran.