Hugo Alfvén firas hela året

Alfvén komponerade en rad klassiska körverk som "Uti vår hage" och under 37 år ledde han manskören Orphei Drängar. Bland de många programpunkter som Kungliga Musikaliska Akademien sammanställt finns även en "Sing along Alfvénkonsert" med Radiokören under ledning av Cecilia Rydinger i Berwaldhallen i Stockholm 19/11.