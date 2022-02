Gertten prisas för film om "extraordinär kärlek"

Filmen är den sista delen i en dokumentärtrilogi ("Hoppets hamn" och "Every face has a name") och utgår från arkivmaterial från april 1945, då koncentrationslägeröverlevare kom till Malmö.

Dokumentären, som får svensk premiär 11 mars, handlar om två kvinnor som förälskar sig i varandra i koncentrationslägret Ravensbrück. Den enas barnbarn kontaktade Magnus Gertten efter en visning av "Every face has a name" i Paris, där hon kände igen sin mormor i arkivmaterialet. Gertten har förklarat att han "fick den här historien i knäet" och att han kände en plikt att berätta den.

Juryn framhåller att filmen inte bara är en historia om en "extraordinär kärlek som överlevde mot alla odds" utan att den också är berättad på ett sätt som gör ett bestående intryck på publiken.

Teddy Awards har delats ut sedan 1987 och ges till queera filmer.