C.Gambino skjuten till döds i garage i Göteborg

Kring 22.30 under tisdagskvällen så kom larmet. En man i 25-årsåldern hade blivit skjuten i ett parkeringsgarage vid Selma Lagerlöfs torg i Göteborg. Polispatrullen var snabbt på plats och mannen fördes till sjukhus med ambulans, skriver Göteborgsposten.

Garaget i Göteborg där rapparen C.Gambino sköts till döds. Bildkälla: Adam Ihse/TT Bild

Polis på plats utanför garaget i Göteborg där rapparen C.Gambino sköts till döds. Bildkälla: Adam Ihse/TT Bild

Karar "C.Gambino" Ramadan skjuten till döds i garage i Göteborg

Mannen, som enligt P3 Krim senare visade sig vara den svenska rapartisten C.Gambino, avled senare på sjukhuset.

Nu utreder polisen om mordet har kopplingar till en infekterad gängkonflikt mellan norra och södra Biskopsgården, skriver Expressen.

C.Gambino, vars riktiga namn är Karar Ramadan, föddes 1998 och växte upp i Göteborg. Under hela sin karriär har han dolt sitt ansikte bakom en svart mask.

C.Gambino med sin Grammis som han fick i maj 2024. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Han släppte sin första EP år 2020, och sedan dess har han fått miljontals streams på Spotify där låtar som Sin City, G63 och Dreams är några av de mest kända.

I början av 2024 släppte han albumet In memory of some stand up guys. Det blev en jättesuccé, och singeln Svar blev snabbt etta på Spotify.

I maj 2024 tilldelades han en Grammis i kategorin Årets hiphop. Juryns motivering löd:

"C.Gambino rappar maskförsedd och hemlighetsfull från sin bas i Göteborg. Med ett intensivt flöde av nya låtar under förra året så steg han fram som ett av de största namnen inom svensk rap. För sin samlade årsproduktion 2023 – inklusive två EP:s – och största hitten hittills G33 – så får C.Gambino sin första Grammis."

Under sitt tacktal från scenen – där han möttes av publikens jubel – så tackade han bland annat sin familj.

Mindre än en vecka innan han sköts till döds släppte han sin singel med titeln Sista gång.



C.Gambino vann en Grammis under våren 2024. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Sörjs av fansen: "Detta kan inte vara sant?!"

I kommentarsfältet på Instagramkontot Svenska Rappnyheter så har hundratals fans skickat sina kondoleanser.

"Nej min favorit av dem alla, det får inte va sant"

"Detta kan inte vara sant???"

"Den fetaste rapparen från göteborg.. rip"

"Det får inte vara sant"

På Instagram går C. Gambino under namnet _cgambino, och där är kommentarerna just nu begränsade.

C.Gambino blev 26 år gammal.