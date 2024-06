C.Gambino ålder – när föddes artisten?

Artisten C.Gambino föddes år 1998.

Blev C.Gambino skjuten till döds i Göteborg?

På kvällen den 4 juni 2024 inträffade en skjutning i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg. En man i 25-årsåldern hittades skottskadad och fördes med ambulans till sjukhus, där han senare dog av sina skador.

Dagen därpå uppgav P3 Krim att det, enligt uppgifter, var C.Gambino som skjutits till döds.

LÄS MER: C.Gambino skjuten till döds i garage i Göteborg

Varför bar C.Gambino mask?

Enligt musiksajten Dopest har C.Gambino burit mask ända sedan han inledde sin karriär och anledning ska, likt många andra artister, vara att han velat hålla sin identitet hemlig för att skilja sitt jobb från sitt privatliv.

Masken ifråga har alltid varit densamma: en svart sådan som täckt allt förutom artistens mun och ögon. På bilder och i musikvideos tycks C.Gambino också bära vita linser.

Har C.Gambino någonsin visat sitt ansikte utan mask?

C.Gambino har, som tidigare nämnt, valt att bära mask sedan start och han har därför inte visat sitt ansikte offentligt. I samband med galor och konserter har han alltså framträtt iförd mask.

Gick C.Gambino ut med sitt riktiga namn?

C.Gambino dolde inte bara sitt ansikte, utan han valde också att inte gå ut med sitt riktiga namn. Efter nyheten om C.Gambinos död gick Expressen ut med att hans riktiga namn var Karar Ramadan.

Kom C.Gambino från Göteborg?

Enligt Kingsize Magazine är C.Gambino Göteborgsbaserad. Huruvida C.Gambino är född och uppvuxen där är oklart.

C.Gambino låtar – vad har han gjort för hits?

C.Gambino släppte sina första singlar år 2021. Året därpå kom artistens första album.

– Inför 2021 hade vi bestämt att släppa mycket musik men vi fick en tankeställare och istället valde att släppa kvalité framför kvantitet. Jag började 2022 att släppa ett album, mitt debutalbum Sin City, har C.Gambino sagt till Spotify, vilket Dopest rapporterat om tidigare.



Sedan dess har C.Gambino släppt flera låtar och år 2024 kom albumet "In Memory Of Some Stand Up Guys", där hitlåten "Svar", som tog sig upp på svenska topplistor, var ett av spåren.

Andra kända låtar med C.Gambino är "Regler", "G63" och "Dör För Dig".

När släppte C.Gambino "Sista Gång"?

Den 31 maj 2024 släppte C.Gambino singeln "Sista Gång", tillsammans med samarbetspartner tillika producenten Oscar Chase.

I samband med släppet beskrev C.Gambino "Sista Gång" som "sista låten", vilket enligt Dopest väckte förvirring bland fansen.

C.Gambino priser – vad har han vunnit?

Vid Grammisgalan 2024 vann C.Gambino pris i kategorin "Årets hiphop".

– Ni är familj, allihopa, sa han till sin producent och sitt skivbolag från scenen och fortsatte:

– Tack så mycket Grammis!

LÄS MER: Vinnarna på Grammisgalan 2024 – de prisades

Har C.Gambino familj eller partner?

C.Gambino har som sagt valt att hålla sitt privatliv för sig själv och det är därför oklart om han har familj eller partner.

Har C.Gambino Instagram?

På Instagram heter C.Gambino @_cgambino.