Hon är 17-åriga stjärnskottet vid Måns Zelmerlöws sida

På kärleksfronten ser det just nu mörkt ut för Måns Zelmerlöw, 38. Den 13 juni fyllde den svenska popstjärnan 38 – och han fick fira utan sin hustru Ciara Jansson Zelmerlöw, 37.

Paret, som gifte sig i Kroatien år 2019, går just nu igenom en tuff tid. Sedan ett tidigare förhållande har Ciara sonen Archie, och tillsammans med Måns har Ciara fått sönerna Albert, som föddes 2018, och Ossian som kom år 2022.

Hela familjen har bott tillsammans utanför London, och de har även ett sommarhus i Skåne, där Lunda-pågen Måns har sina rötter.

Ciara Janson och Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Stella Pictures.

Vad har hänt mellan Måns Zelmerlöw och Ciara Janson?

Men för bara några veckor sedan kunde Nyheter24 avslöja att Ciara valt att avfölja Måns på Instagram. I en intervju med Aftonbladet berättade Måns att han och Ciara har det tufft och att han kämpar för att hålla ihop deras relation.

Kort efter det kunde Nyheter24 avslöja att Ciara tagit av sig sin förlovningsring.

Måns Zelmerlöws heta sommar – turné med Ola Kedra

Något som går desto bättre för Måns är karriären. I sommar har Måns fullt upp med sin turné som inleds den 27 juni i Skellefteå.

Därefter besöker han flera städer i Sverige, och i augusti så åker han till Polen för att göra fyra konserter, sen ett snabbt stopp i Finland för att sedan avsluta turnén i Stockholm den 6 september.

I Polen och Finland kommer Måns att ha sällskap på scen av den polska artisten Ola Kedra, som är ett 17-årigt stjärnskott som delar skivbolag med Måns. Hon sålde nyligen Platina i Polen, och har snabbt samlat på sig tusentals följare på Instagram.

Ola Kedra är en artist från Polen som snabbt blivit ett hett namn. Bildkälla: Instagram/olakedra_

Ola Kedra sålde nyligen platina. Bildkälla: Instagram/olakedra_

17-åringen ska turnera med Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Instagram/olakedra_

Måns och Ola släpper singeln Walk with me

I dagarna släpper Måns och Ola även singeln Walk with me, som de spelat in ihop. Duetten släppte Måns för första gången år 2019, då med artisten Dotter. Den blev en stor succé, har streamats nästan 28 miljoner gånger och sålde Platina.

Nu har låten dammats av och alltså spelats in med Måns och Ola. I hemlandet Polen har Ola blivit känd som tävlande i olika talangtävlingar så som The Voice Kids och Eurovision Junior 2020.

På Instagram berättar Ola om glädjen inför singelsläppet med Måns.

"Jag längtar!", skriver hon till ett filmklipp som visar backstagesnuttar från inspelningen.

Kul!