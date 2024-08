Den som följer Benjamin Ingrosso, 26, på sociala medier har nog inte kunnat missa att han under sommaren har jobbat stenhårt med turnerande både i Sverige och utomlands.

Han säljer slut arena efter arena, och hans hits som Man on the moon, Det stora röda huset, Allt det vackra och Honey Boy har miljontals streams på Spotify. I en intervju med magasinet Café berättade Benjamin om sina känslor kring turnén.

– Oavsett vad den här turnén kommer att leda till, att vara en svensk artist och ens få göra en Europaturné… Det är så mycket pengar som spenderas som man kanske inte får tillbaka. Jag är bara tacksam, sa han.

Benjamin Ingrosso. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Benjamin Ingrosso har gjort succé med Better Days Tour

Better Days Tour lider mot sitt slut, och avslutas med en stor – och utsåld spelning på Stockholm Stadion. Därefter väntar festivalen Way out West i Göteborg, och två spelningar i Finland.

Turnén är kostsam. I en intervju med Dagens Industri berättar Benjamin att det kommer in mycket pengar – men att mycket av pengarna även rinner iväg.

– Jag har 15 personer som jag betalar lön till: bandet, kamerateamet, management och creative team. Den här Europaturnén har varit en investering i min karriär som kostar massa pengar. Det är en förlustaffär, inte bara för skivbolaget, utan även för mig personligen, sa Benjamin då och fortsatte:

– Men det är jag helt fine med. Jag älskar att lägga ned pengar på mitt yrke. Så fort det kommer in pengar vill jag använda dem för att göra vår show ännu fetare, eller åka på ytterligare en utlandsspelning. Jag känner inte att de pengarna behöver ramla in på mitt privata bankkonto.

Benjamin Ingrosso på scen under Better Days Tour. Här i Helsingborg. Bildkälla: Stella Pictures.

Det här är Linn som jobbar med Benjamin Ingrosso

En av de som står på Benjamins lönelista är 19-åriga Linn. På Instagram har blondinen synts till då och då – och nyligen avslöjade Benjamins mamma Pernilla Wahlgren att Linn jobbar som Benjamins assistent under turnén.

Benjamin Ingrossos turné kostar – men det får det vara värt, tycker han. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Men, tycker du att Linn ser lite bekant ut?

Det är inte konstigt! Hon är nämligen dotter till Pernillas bror Linus Wahlgren, och hans ex-fru Jessica Wahlgren Norman.

Jessica Wahlgren Norrman och Linus Wahlgren var gifta i 10 år, men skilde sig år 2012. Bildkälla: Stella Pictures.

Jessica och Linus med dottern Linn på invigning av Kolmården år 2011. Bildkälla: Stella Pictures.

Linn Wahlgren idag. Bildkälla: Instagram/linn_wahlgren

Linn Wahlgren fyllde nyligen 19 år, och tog i samma veva studenten från Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm. Utöver det så har hon fullt upp med assistent-jobbet.

"Så gulligt att kusinerna turnerat tillsammans hela sommaren!", skrev Pernilla till sin Instagram Story.

Roligt!