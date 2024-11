Christina Sas ålder – hur gammal är hon?

Christina Sas föddes den 12 oktober 1972, vilket betyder att hon nyligen fyllde 52 år och nästa höst blir 53 år gammal.

Är Christina Sas från Danmark?

Ja, Christina är född i Herning, Danmark. Staden är mest känd för sina många framstående tävlingscyklister så som Bjarne Riis, men även flera kända NHL-hockeyspelare kommer från den lilla staden.

Björn Ulvaeus och Christina Sas. Bildkälla: Stella Pictures.

Christina Sas längd – hur lång är hon?

Björn och Christina är inte rädda för att visa sin kärlek offentligt, och de anländer ofta på röda mattan hand i hand. Det är vid sådana tillfällen det blir extra tydligt att Christina är en riktigt ståtlig kvinna. Björn Ulvaeus är 175 centimeter lång, och han bär ofta skor med en liten klack så på röda mattan skulle han kunna vara kring 179 centimeter lång, och Christina är inte heller främmande för en modest klack. Favoriten ser ut att vara boots av cowboymodell. Av bilder att döma så skulle Christina Sas helt enkelt kunna vara cirka 172 - 175 centimeter lång.

Björn Ulvaeus och Christina Sas på röda mattan. Bildkälla: Stella Pictures.

These boots was made for walking! Både Björn och Christina satsar på lite klack. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Christina Sas barn?

Det är inte känt om Christina Sas har några barn sedan tidigare. Björn Ulvaeus har å sin sida fyra barn. Under äktenskapet med Agnetha Fältskog fick Björn barnen Linda Ulvaeus som föddes 1973 och sonen Christian Ulvaeus som kom 1977. Med sin andra hustru Lena Ulvaeus (född Källersjö) fick han två döttrar i form av Anna (1986) och Emma Ulvaeus (1982).

Hur träffade Christina Sas Björn Ulvaeus?

Björn Ulvaeus och Christina Sas träffades i den tyska staden Nürnberg i november 2021 där det vankades realeasefest för Abbas album Voyage som Christina även jobbat med. I februari 2022 meddelade Björn och hans dåvarande hustru Lena Ulvaeus att de skulle skiljas efter 41 år som gifta.

Under våren 2022 började Björn och Christina att dejta varandra, och i maj samma år så flögs Christina till London för att vara vid Björns sida under ett Abba-event, skriver brittiska The Sun.

I juli 2022 valde Björn och Christina att gå ut offentligt med kärlek när de dök upp hand i hand på Pippi på Cirkus i Stockholm.

Björn och Christina Sas Ulvaeus på Cirkus i maj 2022. Bildkälla: Stella Pictures.

När gifte sig Christina Sas och Björn Ulvaeus?

Christina Sas och Björn Ulvaeus gifte sig den 21 september 2024 i Köpenhamn. På plats fanns parets närmsta vänner och familj, och uppträdde gjorde Sandi Toksvig, Anne Linnet och Kaya Brüel. Parets kläder kom från den danska designern Soeren Le Schmidt, skrev Björn på sin Instagram.

Var bor Christina Sas och Björn Ulvaeus?

I mars 2022 lämnade Björn Ulvaeus sin exklusiva villa i Djursholm där han bott med hustrun Lena för att istället flytta till storstadens puls och Östermalm i Stockholm. Där hade Björn fastnat för en våning i ett hus som uppfördes i slutet av 1800-talet, ritat av samma arkitekt som stod bakom Grand Hotel.

Våningen som Björn slog till på ligger på en av Sveriges dyraste gator och utgörs av fem rum uppdelade på över 250 kvadratmeter. Lägenheten är värderad till över 41 miljoner kronor.

I slutet av november 2022 så kunde Nyheter24 avslöja att Christina Sas flyttat in hos Björn och att paret då blivit sambos. Utöver våningen på Östermalm så köpte Björn i somras Villa Astringe på Djurgården. Efter flera månader av förhandlingar med villans ägare Jonas Bergström – ja, prinsessan Madeleines ex-fästman – så lyckades Björn ro affären i hamn, något som Svensk Dam avslöjade.

Enligt tidningen så betalade Björn 60 miljoner kronor för den magnifika villan med storslagen utsikt mot vattnet.

Hus på Djurgården är sällan till salu. Villan på bilden är inte den som Björn Ulvaeus har köpt. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Har Christina Sas Instagram?

Ja, Christina Sas finns på Instagram men hennes konto är privat.

Vad jobbar Christina Sas med?

Christina Sas har enligt sin LinkedIn studerat på bland annat prestigeskolan London School of Economics, där har bland andra Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gått, precis som Colombias tidigare president Juan Manuel Santos Calderón som även vann Nobelpriset 2016.

Den anrika skolan London School of Economics. Bildkälla: AP Photo/Caroline Spiezio/TT Bild

Christina Sas har jobbat inom musikbranschen i 20 år, och på det globala företaget Universal Music jobbade hon i 12 år som både produktchef och senior projektledare. Christina jobbade faktiskt med Abba och deras album Voyage.

Björn Ulvaeus och Christina Sas. Bildkälla: Stella Pictures.

På jobbet är Christina en uppskattad medarbetare, och på hennes Linkedin har en tidigare kollega hyllat henne.

"Hon är alltid den som går den extra milen, alltid den som kommer upp med idéerna som är utanför boxen och slåss för att allt ska bli rätt. Hon har hanterat några av de mest krävande projekten på ett excellent vis och glömmer aldrig att le genom processen. Hon är högt respekterad och väldigt omtyckt av sina kollegor. Hon är någon som jag skulle rekommendera när som helst för alla utmaningar som finns. Du kommer inte ångra det!".

Så fint!

År 2020 så startade Christina Sas sitt egna bolag North by Northeast AB. Enligt bolagets beskrivning ska "Bolaget bedriva konsultverksamhet inom underhållnings- och nöjesbranschen samt uthyrning och förvaltning av egna och andras fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."

Enligt handlingar som Nyheter24 har tagit del av från Alla Bolag så omsatte bolaget under 2023 lite över en halv miljon kronor, eller 617 000 kronor för att vara exakta.