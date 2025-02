Angelino namn – vad är hans fullständiga namn?

Enligt Mellopedia så är hans fullständiga namn Angelino Gabriel Markenhorn.

Angelino. Bildkälla: Stella Pictures.

Angelino ålder – hur gammal är han?

Angelino föddes den 15 februari 1998 i Malmö, Skåne län. Samma dag han tävlar i Melodifestivalen så fyller han 27 år, och under år 2026 fyller han alltså 28 år.

Angelino låtar – vilka hits har han gjort?

Angelinos mest spelade låtar på Spotify är The End och With or without me.

Angelino Melodifestivalen 2025 – är han med i Mello?

Ja, Angelino tävlar i Melodifestivalen med bidraget Teardrops som har skrivits av Tusse Chiza, Joy Deb, Linnea Deb och Jimmy "Joker" Thörnfeldt.

Angelino har faktiskt chans till vinst i två andra Melodifestivaler i Europa. Samma kväll han tävlar i Sverige så är han faktiskt med i Estlands Melodifestival där han står som låtskrivare till bidraget The Last to Know, och dagen före är han med i Polens Melodifestival med låten Pray som han också skrivit., något som Mellopedia rapporterat om.

Angelino och Klara Hammarström i Melodifestivalen 2022. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Vad hette Angelinos bidrag i Melodifestivalen 2022?

Det här är inte första gången som Angelino tävlar i Mello. Han gjorde debut i tävlingen år 2022 med bidraget The End, som enligt Mellopedia kom på femte plats.



Angelino partner – har han flickvän eller pojkvän?

När Angelino tävlade i Melodifestivalen år 2022 så var det med låten The End, och den kom till efter att hans 10 år långa förhållande hade tagit slut. Han berättade för sin ex-flickvän att låten handlade om henne, har han avslöjat i en intervju med Aftonbladet.

– Vi hade varit tillsammans hela mitt vuxna liv egentligen. Så man tog med sig alla de känslorna in i rummet där vi skrev den här låten, så den handlar om att det tar slut och så nystarten därefter, både melankoli och framtidstro, sa han då.

Efter uppbrottet från flickvännen gjorde Angelino ännu en helomvändning och sa upp sig från sitt jobb för att kunna fokusera helt på musiken, har Malmö Live rapporterat.

Det är inte känt huruvida Angelino idag har någon partner. Han är skriven ensam i sin bostadsrätt i Malmö.

Angelino i Melodifestivalen 2022. Bildkälla: Stella Pictures

Vad heter Angelino på Instagram?

På Instagram hittar du Angelino under namnet angelino.music. Där har han strax över 5000 följare.

