Dolly Style medlemmar - vad heter alla i gruppen 2025?

Dolly Style har bestått av flera tjejer genom åren. Tidigare har musikgruppen alltid bestått av tre tjejer, men sedan 2023 har även en fjärde medlem anslutit sig.

– Det här är något av det sjukaste som hänt i Dolly Styles historia någonsin. Det har aldrig hänt och det är inget skämt, säger Polly i ett klipp på gruppens Youtubekanal där de presenterar den nya medlemmen Yolly.



Kvartetten går under artistnamnen Molly, Holly, Polly och Yolly. Det nyaste tillskottet Yolly har signaturfärgen gul och beskriver sig själv som nyfiken samt busig.

– Jag gillar att busa, kanske prankar lite. Jag tycker att det är kul att vara lite lurig, men med kärlek. Jag älskar också när det händer saker och jag kan inte sitta still, säger Yolly i videon.

LÄS MER: Melodifestivalen 2025: Artister och datum för deltävlingar

Dolly Styles medlemmar 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

Gruppen består idag av Vilma Davidsson, Caroline Aronsson, Annie Moreau och Mikaela Samuelsson. Davidsson och Aronsson har varit med i Dolly Style sedan 2018. År 2021 anslöt Moreau och gruppens senaste tillskott Samuelsson gick med igen år 2023 efter ett uppehåll från gruppen.

LÄS MER: Dolly Style gästar Melloskvaller med Betty och Johan: "Vi får kommentarer på stan"

Orginalmedlemmarna i Dolly Style på Melodifestivalen 2015. Foto: Björn Lindgren / TT

Vilka är originalmedlemmarna i Dolly Style?

Den svenska musikgruppen uppstod sommaren 2014 under ledning av Emma Nors och Palle Hammarlund. Till en början var det Carolina Magnell, Alexandra Salomonsson och Emma Pucek som utgjorde artisterna i gruppen. De gick under artistnamnen Molly, Holly och Polly.



2019 släppte SVT en dokumentärserie vid namn "Dolly Style-fabriken". I dokumentären riktade tidigare medlemmar kritik mot Dolly Style-konceptet.



– Jag hade jätteroligt, tills jag kände att när vi hade byggt upp konceptet så var det verkligen bara ett koncept. Det var bara en fabrik typ, sa Magnell i dokumentären enligt Hänt.

Dolly Style gästade Melloskvaller med Betty och Johan på Nyheter24 år 2019 och där svarade de dåvarande medlemmarna på varför musikgruppen bytt medlemmar genom åren.

– Av olika anledningar vill man ibland testa nya vägar i livet. Rent generellt på arbetsplatser är inte samma personer kvar hela tiden.



LÄS MER: Samir avslöjar: Så här låter Dolly Style-Molly som soloartist

Vilma Davidsson går under artistnamnet Holly. Foto: Tim Aro/TT

Vem är vem i Dolly Style?

Vilma Davidsson går under artistnamnet Holly. Innan Davidsson anslöt sig till den färgsprakande musikgruppen har hon varit med i Talang och gjorde en audition till Idol år 2014.

MISSA INTE: Allt om Greczula: Namn, ursprung, familj och om han har partner

Artisten Caroline Aronsson även känd som Polly i Dolly Style. Foto: Caroline Aronsson

Precis som Davidsson har även kollegan Aronsson gjort en audition till Idol. Aronssons artistnamn i Dolly Style är Polly.

LÄS MER: Allt om Erik Segerstedt: Sjukdom, Mello och har han flickvän?



Annie Moreau även kallad Molly i Dolly Style. Foto: Tim Aro/TT

Under artistnamnet Molly har vi den tredje medlemmen i Dolly Style, Annie Moreau. 2019 deltog även Moreau i Idol och efter medverkan i TV4-programmet blev Moreau värvad som gruppmedlem i Dolly Style.

– Medlemmarna hade sett mig i Idol och hörde av sig till mig så fick jag komma på audition. Dolly Style passar mig perfekt för där går man in i en karaktär. Sedan är det en grupp vilket gör det lättare. Då kan jag njuta av att stå på scenen i stället för att spy, har hon tidigare sagt i en intervju med Expressen 2023.



LÄS MER: Allt om Maja Ivarsson: Barn, missbruk, familj och expojkvän



Mikaela Samuelsson går numera under artistnamnet Yolly. Foto: Stella Picture

Mikaela Samuelsson är den fjärde medlemmen av musikgruppen och går under artistnamnet Yolly. Ett nytt tillskott till gruppen. Det många inte vet är att Samuelsson tidigare varit Molly. Både 2016 och 2019 deltog Samuelsson i Melodifestivalen med Dolly Style och då var det under artistnamnet Molly. Efter tiden som Molly, tog Samuelsson en paus och återkom till gruppen något år senare, men denna gången som Yolly.

– Jag har varit en Molly. I den eran kändes det naturligt, men man förändras och växer, har Samuelsson sagt på Youtube.

LÄS MER: Allt om Björn Holmgren: Tiktok, partner och Melodifestivalen 2025



Bild på Mikaela Samuelsson och Annie Moreau utan peruk. Foto: Stella Picture

Hur ser Dolly Style-medlemmarna ut utan peruk och dräkt?

Med inspiration från japanskt kawaii-mode och de superhäjlteliknande gestalterna i hårdrocksbandet Kiss, bär varje gruppmedlem i Dolly Style varsin signaturfärg. Holly är blå, Molly rosa, Polly lila och Yolly är gul. De bär både peruk och dräkt efter sin signaturfärg. Många undrar hur artisterna ser ut utan peruk, men det är något artisterna håller lite hemligt. På Dolly Styles egna Tiktok-kanal tror tittarna för en sekund att de ska få se Polly utan sin peruk, men så blev inte fallet.

Dolly Style låtar – vilka hits har de gjort?

Vad gäller Dolly Styles genre, kan musiken beskrivas som en blandning gav pop, bubblegumdance och eurodane. Låtarna går lätt att sjunga med i och dansa till. Musiken har blivit extra populär hos den yngre publiken och deras fans kallar sig för "dollys".

Under åren har gruppen släppt flera låtar. De mest framgångsrika låtarna är bland annat debutsingeln "Hello Hi", men även låten "Habibi" som de tävlade med i Melodifestivalen 2019. Även "Cherry Gum" är en låt som enligt musikgruppen själv blivit en hit med över 14 miljoner visningar på Youtube.

Dolly Style under sitt framträdande i Melodifestivalen 2019. Foto: Claudio Bresciani/TT

LÄS MER: Melodifestivalen anmäls: "Fullständigt opassande"

Hur många gånger har Dolly Style tävlat i Mello?

Dolly Style slog igenom i Melodifestivalen år 2015 med debutsingeln "Hello Hi". Därefter har gruppen deltagit flera gånger till i musiktävlingen. År 2016 deltog de med låten "Rollercoaster", år 2019 med "Habibi" och år 2025 tävlar de för fjärde gången med den nya låten "YIHAA".

MISSA INTE: Allt om Klara Hammarström: Familj, pojkvän, syskon och Mello 2025





Dolly Style på pressträff inför Melodifestivalen 2025. Foto: Stella Picture

Är Dolly Style med i Melodifestivalen 2025?

År 2025 deltar musikgruppen för fjärde gången i Melodifestivalen och denna gång med den countryinspirerade låten "YIHAA". Holly och Polly berättar själva om bidraget enligt Mellopedia.

– Låten är glad och rolig, som de flesta av våra låtar, säger Holly och Polly fyller i:

– Den har samtidigt ett väldigt fint budskap om att alltid vara sig själv. Man kan gå igenom tuffa saker i livet, och det är helt okej att göra det och sedan gå vidare.

LÄS MER: Keyyo och Törnblom hyllas: "Kärleksförklaring"

MISSA INTE: Allt om Annika Wickihalder: Pojkvän, längd, familj och Idol