"Under mina dryga tjugo år som artist tror jag aldrig jag sett fram emot en turné så mycket som den vi planerat för sommaren i år. Väldigt få saker går upp emot att möta publiken ute i den svenska sommaren. Men en sak är viktigare, och det är mina barn. Min familj går igenom en uppslitande skilsmässa som olyckligt nog hamnat i offentligheten, minst sagt. Det är helt enkelt så att jag just nu vill ge det som betyder allra mest – mina älskade barn – hundra procent fokus. Under alla omständigheter kommer jag att återvända till scenen, bara inte just i år", skriver Måns Zelmerlöw i ett pressmeddelande som Motala Vadstena tidning tagit del av.