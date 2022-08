Johannes Leonidas gästas av kända profilen på OnlyFans

Det var under gårdagen som Nyheter24 skrev om att Ex on the beach-profilen Johannes Leonidas Ulmefors valt att skaffa OnlyFans.

Johannes är en av Ex on the beach mest omsusade karaktärer med många stökiga säsonger i bagaget. Men den senaste tiden har han ej synts till i någon tv-produktion.



Det är fler i dokusåpasfären som skaffat appen där vem som helst kan lägga upp naket och lättklätt material, men då Johannes nyligen fick en dotter så haglade kritiken från följarna.

"Hur kan du göra detta när du har en dotter?"

"Du har väl precis fått barn?"

"Vad tycker din flickvän om att du skaffar appen då ni precis fått en dotter"

Bild från Johannes kommentarsfält. Bildkälla: johannesleonidas/Instagram

Johannes har i både inlägg och på story svarat att han och Vanessa Sarossy tar sitt föräldraskap på fullaste allvar och att de gör detta för sin dotter.

Under måndagen öste det in en rad frågor till Johannes som handlade om just OnlyFans. Bland annat vad hans flickvän tycker om det hela.

Och då kom det fram att...

Vanessa kommer också att dyka upp på Johannes OnlyFans. Bildkälla: johannesleonidas/Instagram

Vanessa också kommer att dyka upp på Johannes OnlyFans.



Men, skulle det vara så att Vanessa ångrar sig, då är hennes önskan Johannes lag.

"Om Vanessa skulle ångra sig med kontot så kommer jag att radera det direkt. Det är mest som en kul grej och som en liten extra inkomst men jag har redan jobb inom vården".