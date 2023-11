Ryktet om fylleresorna efter På Spåret – Jennifer Kücükaslan avslöjar: "Jag drack…"

Jennifer Kücükaslan är programledare för Viaplays fotbollssändningar som täcker både de svenska dam- och herrlandslagen och brittiska Premier League.

Tillsammans med sin storebror Johan Kücükaslan är hon aktuell som en av de tävlande i SVT:s långkörare och populära program "På Spåret". Och när hon under onsdagen gästade "Fördomspodden" gled ämnet in på just hennes medverkan i tv-programmet.

Jennifer Kücükaslan om På Spåret-resan

En bit in i veckans avsnitt får hon då bemöta ett så kallat mytomspunnet rykte som berör hemresan från inspelningarna av det populära SVT-programmet, som spelas in i Göteborg.



– På den mytomspunna tågresan hem från På Spåret-inspelningen i Göteborg där väl valda deltagare får supa med Luuk och Lindström i bistron krossade du det egna kontrollbehovsglastaket och drack fler än dina sedvanliga tre enheter eftersom du tänkte att det åtminstone inte kan försämra chanserna att få vara med igen, lyder en av programledaren Emil Perssons fördomar.

Istället för någon feststämning var resan dock betydligt lugnare, avslöjar hon. Med en brasklapp för att en annan bild målats upp av en viss motståndare.

– Jag drack faktiskt bara en öl. Det blev inget drag. Man hade hört så mycket om det och hur kul det är i bistron efter att man varit med i På Spåret. Jag var ju med och tävlade i samma grupp som Christopher Garplind och han hade målat upp det som nånting att se fram emot.

Jennifer Kücükaslans ord om motståndaren Christopher Garplind

När programledaren då kontrar med att Garplind är en man som ofta dricker mer än tre enheter är Kücükaslan inte sen med att svara och avslöjar att tågresan hade kunnat få ett helt annat utfall om "På Spåret"-motståndaren varit med.

– Jo tack. Tyvärr åkte vi inte hem samtidigt. Hade han varit med på den där tågresan tror jag att det hade kunnat bli så.

Christopher Garplind tävlar i På Spåret tillsammans med skådespelaren Emma Peters. Foto: Bo Håkansson/SVT

