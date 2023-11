Det händer under pauserna i Postkodmiljonären – deltagaren avslöjar: "Omtagning..."

Sedan 2005 har Rickard Sjöberg varit programledare för Postkodmiljonären, och han har därmed blivit en minst sagt folkkär profil. Varje vecka sätter han nya deltagare på prov i den heta stolen i TV4-programmet, och den tävlande kan vinna allt från 1 000 kronor till en miljon.

Men för att ta sig hela vägen till den mytomspunna miljonen måste man först svara rätt på 15 frågor, med hjälp av tre livlinor.

Deltagaren avslöjar sanningen bakom livlinorna i Postkodmiljonären

Det händer bakom kulisserna i Postkodmiljonären på TV4

Har du funderat på att söka till Postkodmiljonären? Eller är du bara nyfiken på hur inspelningsprocessen går till? Deltagaren Jonatan Haraldsson har tidigare berättat om hur det går till för Nyheter24, och han förklarar att upplevelsen är något som han kommer minnas länge.

– Det var väldigt roligt alltihopa, berättar han.



Här kan du läsa mer om 18-årige Jonatan som är yngst i Postkodmiljonärens historia

Jonatan är den yngste tävlande i programmet historia. Foto: Postkodmiljonären/TV4

Hur lång tid tog inspelningen?

– Vi var ju där hela dagen. Det är fem program som spelas in på en dag och jag var med i de två sista. Så först var vi där och kollade på de som spelades in innan mig. Mina program tog kanske en timme att spela in, det tar inte jättelång tid, förklarar Jonatan och fortsätter:

– Sen var det lunch emellan också. Så jag var ändå där i studion i fem eller sex timmar.

Gör man några omtagningar?

– Ja, ibland. Inte jättemycket. Om någon säger fel eller så kan man göra en omtagning. Annars är det ungefär som programmet ser ut på tv. De har pauser när pauserna är på tv, då är det en naturlig brytning.

– Då kanske Rickard Sjöberg tar och dricker lite te, och så får man vila lite.

