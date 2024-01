Allt om Viktor Frisk: Pojkvän, diagnoserna och barnlängtan

Viktor Frisk ålder – hur gammal är han?

Viktor Frisk föddes den 2 mars 1995, vilket betyder att han fyller 29 år 2024.

Viktor Frisk längd – hur lång är han?

I tidningen Café har Viktor Frisk svarat på frågor om sig själv där han då avslöjade att han mäter 183 centimeter.

Viktor Frisk familj – vilka är hans föräldrar?

Viktor Frisks föräldrar heter Anna och Tommy Frisk.

Har Viktor Frisk pojkvän eller flickvän?

Sedan sommaren 2021 lever Viktor Frisk i en relation tillsammmans med sin pojkvän Andres Gran.

Vem är Viktor Frisks partner Andreas Gran?

Andreas Gran arbetar som Creative Director på klädjätten Björn Borg. Han har tidigare arbetat på ett annat välkänt klädmärke, nämligen Tiger of Sweden.



2022 var ett händelserikt år för paret när de först förlovade sig och under sommaren blev sambos och flyttade ihop i en lägenhet i centrala Stockholm.

Andreas Gran är Viktor Frisks pojkvän – här är allt om honom

Har Viktor Frisk barn?

Nej, Viktor Frisk har inga barn i dagsläget. Dock har han uttalat en önskan om att skaffa barn med sin partner i framtiden.

– Det är klart vi vill ha det. Jag tror att både jag och Andreas är inställda inom 1-2 år kanske. Eller vi vill såklart, har han sagt i en video på sin Instagram enligt Hänt.



Viktor Frisk dokumentär – vad handlar ”Min ångest och jag” om?

I november 2023 sände SVT dokumentären "Min ångest och jag", där Viktor Frisk medverkade i ett avsnitt när han pratade om sina diagnoser.

I dokumentären förklarade han att han under en tid självmedicinerat på grund av sitt mående.

– Jag har fått min adhd-diagnos och jag har fått min bipolära diagnos och jag har mått fruktansvärt dåligt. Man flydde sig själv, man flydde sina egna problem. Mitt under det här blev det ganska destruktivt. Jag kom in i någon form av självmedicinering med både alkohol och ibland substanser, för att ta bort ångesten och ta bort det där hålet som bara blev större och större.

När bildade Viktor Frisk och Samir Badran ”Samir & Viktor”?

Duon Samir & Viktor, bestående av Samir Badran och Viktor Frisk, bildades 2014 när de tillsammans släppte låten "Success". Ett år senare ställde de upp i Melodifestivalen 2015 med låten "Groupie".

Duon var aktiva i sex år, mellan 2014-2020, innan de tog ett uppehåll på obestämd tid. Under sin tid tillsammans hann de med att medverka i Melodifestivalen två gånger till med låtarna "Bada nakna" och "Shuffla". Utöver dessa har de även skapat låtar som "Saxofuckingfon", "Put your hands up för Sverige" och "Odödlig", för att nämna några.

I juni 2023 meddelade duon att de skulle göra comeback och samma månad släppte de låten "SKÅL".

– Det ryser lite i hela kroppen. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva den grejen igen, sa Viktor Frisk till Aftonbladet efter återföreningen.

Tävlar Samir & Viktor i Melodifestivalen 2024?

Under hösten 2023 framkom det att duon skulle komma att göra comeback även i Melodifestivalen, något Aftonbladet var först med att rapportera.

När Melodifestivalen 2024 drar igång sin första deltävling den 3 februari i Malmö står Samir & Viktor i startfältet med låten "Hela världen väntar". Det innebär att duon gör sitt fjärde framträdande i tävlingen.

Hade Viktor Frisk blogg?

Viktor Frisk började blogga 2010 och med tiden kom denna att formas helt till en modeblogg. Det senaste blogginlägget gjorde han 2018 på Cafés plattform.

Har Viktor Frisk Instagram?

Ja, Viktor Frisk har Instagram. Han hittas under namnet @viktorfrisks och delar med sig av tusentals bilder till över 330 000 följare.