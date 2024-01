Lisa Ajax chockerande avslöjande: "Jag har storlek..."

Lisa Ajax ålder – hur gammal är hon?

Lisa Ajax föddes den 13 augusti 1998. Det betyder att hon sommaren 2024 fyller 26 år.

Lisa Ajax längd – hur lång är hon?

Många är det som undrar hur lång Lisa Ajax är. I en vlogg på Youtube så har Lisa avslöjat sin längd – hon är 152 centimeter lång. Även Lisas skostorlek är åt det mindre hållet.

– I klackar har jag storlek 33-34. Det betyder att jag typ inte äger några klackar som passar, utan bara klackar som är för stora, förklarade hon.

Lisa Ajax familj – var växte hon upp?

Lisa Ajax, som är född i Jakobsberg, växte upp med sin mamma Paula i en lägenhet i Järfälla. I en intervju med Hänt har Lisa Ajax berättat att det föll sig som så att hon flyttade in med sin mamma efter föräldrarnas skilsmässa. Detta då Lisa inte orkade med ett "varannan vecka"-liv. Men Lisas relation till hennes pappa – som heter Per Ajax – är jättefin.

– Men jag har en jättebra relation med min pappa också. Jag kände väl att jag inte skulle palla eller tycka det var roligt att åka mellan två hem. Jag vill ha alla mina saker på ett ställe och så var jag även när jag var yngre. Jag sa till dem på en gång att "jag kommer bo med mamma", berättade hon för Hänt.

Lisa Ajax låtar – vilka hits har hon gjort?

Några av Lisa Ajax mest kända låtar som har blivit stora hits är "Give me that", "My heart wants me dead", "Torn", "Känn en doft av kärleken", "Love me wicked" och "I don’t give A".

Vann Lisa Ajax Idol 2014?

Ja! Lisa Ajax vann Idol år 2014 – som den yngsta "Idolen" någonsin. Under sin resa i Idol gjorde hon flera minnesvärda versioner av kända låtar. Bland annat "En sån karl" – som fick programledaren Pär Lernström att börja gråta, något som Expressen då rapporterade om.

Lisa Ajax vann Idol år 2014. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Är Lisa Ajax med i Melodifestivalen 2024?

Jajamen, Lisa Ajax är med i Melodifestivalen 2024. I sammanhanget är hon en riktig veteran. Det här är faktiskt femte gången vi ser Lisa Ajax i Melodifestivalen. År 2016 tävlade hon i Mello med bidraget "My heart wants me dead". Hon tog sig till final och slutade då på en sjunde plats.

År 2017 deltog Lisa Ajax i Melodifestivalen igen – hennes låt då hette "I dont give A" och resulterade i en nionde plats i finalen. Även år 2019 så tävlade Lisa Ajax i Melodifestivalen – då med bidraget "Torn". Lisa Ajax gick till final och slutade på nionde plats.

Lisa Ajax i Melodifestivalen 2017. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Sämst i Melodifestivalen gick det år 2022 när Lisa Ajax tävlade med bidraget "Tror du att jag bryr mig". Låten åkte då dessvärre ut med en sista placering.

I Melodifestivalen 2024 så tävlar Lisa Ajax med sitt bidrag "Awful liar" som är skriven av David Lindgren Zacharias, Sebastian Atas, Victor Crone och Victor Sjöström.

Har Lisa Ajax pojkvän?

Ja, Lisa Ajax har en pojkvän. Han heter Max Huss och är sångare och låtskrivare. De har varit ett par sedan januari 2021. Paret bor tillsammans i en bostadsrätt i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.

Max Huss och Lisa Ajax. Bildkälla: Stella Pictures.

Vem är Lisa Ajax pojkvän Max Huss?

Precis som Lisa Ajax så är alltså även Max Huss artist. Han kallar sig för Klockrent! och har släppt flera singlar. En av hans senare låtar heter "Över dig" och är ett samarbete med flickvännen Lisa.

Är Lisa Ajax gravid?

Ja, det stämmer att Lisa Ajax är gravid. På Instagram har både Lisa och Max berättat om den roliga nyheten. I juni 2024 är det beräknat att parets dotter ska födas.

Har Lisa Ajax barn sedan tidigare?

Nej, Lisa Ajax har inga barn sedan tidigare.

Har Lisa Ajax Instagram?

Ja, Lisa Ajax har Instagram! Du hittar henne under namnet @lisaajax.