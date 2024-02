Dotters världskända pojkvän har slagit historiskt rekord

Vad heter Dotter på riktigt?

Dotters riktiga namn är Johanna Maria Jansson.



Dotter ålder – hur gammal är Johanna Jansson?

Dotter föddes den 10 juni 1987 i Arvika. Hon är idag 36 år.

Dotter längd – hur lång är hon?

Det är ännu oklart hur lång dotter är. Måns Zelmerlöw svarade för ett par år sedan i en Expressen-chatt att han är 181 centimeter lång. Då han sjungit tillsammans med Dotter så finns en del bilder på duon.



Av ögonmått att döma är Dotter mellan 170-175 centimeter.

Dotter och Måns under genrep. Bildkälla: Maja Suslin/TT

Hur många gånger har Dotter varit med i Melodifestivalen?

I år blir det fjärde gången som Dotter tävlar i Melodifestivalen. 2018 ställde hon upp med låten "Cry". Trots att oddsen såg goda ut för henne innan tävlingen landade hon på en sjätte plats.

2019 framförde hon låten "Walk With Me" tillsammans med Måns Zelmerlöw under det årets Andra chans. Låten har blivit en stor hit och har idag över 27 miljoner streams.

2020 slog Dotter ned som en bomb i startfältet med sin låt Bulletproof. Låten skrev hon tillsammans med åtskrivarna Dino Medanhodzic (som även är hennes pojkvän) och Erik Dahlqvist.

Bulletproof gick direkt vidare till final och blev favorittippad. Men det hela slutade med att Dotter halkade på målsnöret mot "The Mamas" som vann.

2021 deltog hon i Melodifestivalen, även denna gång med en låt skriven av henne och pojkvännen Dino Medanhodzic. Låten "Little Tot" landade på en fjärde plats.

Varför kallar hon sig Dotter?

Natur är någonting som ligger Johanna nära hjärtat och det är därför hon valt artistnamnet Dotter – som står för att hon "är dotter till Moder Jord".



Dotter och hennes pojkvän är sedan många år tillbaka veganer. De blev veganer efter att ha sett den amerikanska dokumentärfilmen ”Earthlings”.

– Jag har varit vegan i sju år av etiska skäl. Det blev jag när såg dokumentären Earthlings. Jag och min kille blev veganer dagen efter, vi kände att vi inte kunde stå bakom användandet av djur, det blev så tydligt, sa hon tidigare i en intervju med Djurens Rätt.

Är Dotter med i Melodifestivalen 2024?

Ja, i år ställer hon upp med låten It's Not Easy to Write a Love Song.

Har Dotter pojkvän eller make?

Ja, Dotter är idag tillsammans med låtskrivaren Dino Medanhodzic. Tillsammans har de en – dotter (!) som heter Lilou.

Vem är Dotters pojkvän Dino Medanhodzic?

Dino Medanhodzic är en talangfull låtskrivare som inte bara skriver låtar till Dotter och andra svenska artister, utan även till internationella stjärnor.



Han skrev bland annat Maltas bidrag i Eurovision song contest 2022. Låten hette "I Am What I Am" och det var den maltesiska sångerskan Emma Muscat som sjöng.

Emma Muscat. Bildkälla: Luca Bruno

37-årige Dino sitter på ett rekord som inte alla vet om.

Efter deltävling tre i Melodifestivalen 2024 hade Dino Medanhodzic gått direkt till final med alla de nio bidrag han tävlat med genom åren, vilket innebar ett rekord i tävlingens historia. Detta efter att ha varit med och skrivit artisten Jacquelines låt "Effortless".



Vad heter Dotters barn?

Dottern som föddes 2022 heter Lilou.

Har Dotter Instagram?

Dotter har instagram och där heter hon dotter_official