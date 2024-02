Dotters syrliga svar om Loreen-jämförelsen: "Lite lustigt..."

När Johanna "Dotter" Jansson framför sin egenskrivna låt "It's not easy to write a love song" i Melodifestivalen 2024 i Eskilstuna på lördag så gör hon det till en början liggande på en svart flygel, omgiven av rök.

Dotter svarar på kritiken

Det har fått bland andra Aftonbladets Torbjörn Ek att dra paralleller till Loreens vinnande nummer i Eurovision.

— Jag ville att det skulle kännas som att jag är ute och flyger i rymden på min flygel. Jag skrev låten vid pianot från början och hela numret kom till mig 2022, när jag var höggravid. Det kanske är för att jag ligger ned först och står upp sedan som man jämför numren, säger Dotter till TT.

Men även de kläder Dotter bär på scenen har liknats vid Loreens beiga ensemble från i fjol.

— Min är ju grå. Och stickad. Jag ville fånga en jordnära vibb, eftersom jag känner mig väldigt jordnära – speciellt sedan jag fick barn – men också för att låten är väldigt organisk. Det viktiga för mig är att jag får göra numret så som jag vill göra det.

"Gått in i bubblan"

Dotters bidrag är favorittippat att gå direkt till final i deltävlingen – något den Arvikabördiga sångerskan lyckats med två gånger tidigare. Men förhandsspekulationerna vill hon inte behöva tänka för mycket på.

Dotters nummer "It's not easy to write a love song" jämförs rent visuellt med Loreens "Tattoo".

— Jag har gått in i bubblan och hinner inte ta in någonting utifrån. Jag brukar tänka att vissa åker ut medan andra går vidare, men ingen har egentligen förlorat någonting på att medverka i Melodifestivalen. Vi har alla fått samma chans att nå ut till tre miljoner tittare.

De två senaste gångerna då Dotter medverkade i Melodifestivalen, 2020 och 2021, kom hon tvåa respektive fyra i finalen. Nu ser hon fram emot att få skörda frukterna av framgången på ett annat sätt än sist.

— Tyvärr var det ju pandemi båda gångerna jag var i final, så jag fick aldrig rida på vågen efteråt och åka ut och spela. Det ser jag väldigt mycket fram emot att göra nu, oavsett hur det går.

Dotter är förkyld

Något som eventuellt kan sätta käppar i hjulet för Dotters framfart i Melodifestivalen är en förkylning som legat och lurat under veckan.

— Jag har verkligen jobbat hårt på att den inte ska bryta ut. Nu känner jag att jag har fått lite whiskeyröst och det låter inte lika bra som när jag är helt frisk, men jag är inte särskilt orolig över att det ska påverka mina chanser.