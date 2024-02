Danny Saucedos oväntade krav backstage på Melodifestivalen

Danny Saucedo gör comeback i Melodifestivalen med låten “Happy That You Found Me". Men vad MÅSTE egentligen den rutinerade artisten ha i logen under sångtävlingen? Det har han berättat för Nyheter24…

Melodifestivalen 2024 är, likt tidigare år, uppbyggt av fem deltävlingar, ett finalkval och därefter är det dags för den storslagna finalen i Friends Arena. Melodifestivalen 2024: Artister, startordning och datum för deltävlingar och final

Melodifestivalen 2024: Deltävling 4 – alla artister Lördag den 24 februari är det dags för den fjärde deltävlingen, och de som tävlar är Lia Larsson, Scarlet, Albin Tingwall, Lasse Stefanz, Danny Saucedo och Dotter. Tävlingen äger rum i Eskilstuna och det är som vanligt Carina Berg som är programledare, tillsammans med sin sidekick Björn Gustafsson. Danny Saucedo kom tvåa i Melodifestivalen Danny Saucedo slog igenom efter sin medverkan i Idol 2006, där han hamnade på en sjätteplats. Därefter har karriären gått som på räls, och han har varit med i Melodifestivalen ett flertal gånger. 2006 tävlade Danny Saucedo med gruppen E.M.D och låten "Baby Goodbye", för att sedan 2011 återvända som soloartist med "In the Club". Året därpå ställde han upp igen med "Amazing", och kom då på en imponerande andraplats. Danny Saucedo kom tvåa i Melodifestivalen 2012. Foto: Fredrik Sandberg/TT 2013 var Danny Saucedo dessutom programledare för Melodifestivalen tillsammans med Gina Dirawi. Därefter dröjde det till 2021 innan han var med som artist igen, den här gången med den svenska låten "Dandi dansa". Förutom sina Mello-meriter så har Danny Saucedo också varit med i "Så mycket bättre" två gånger, och vunnit ett flertal Grammisar.

Danny Saucedo har blivit pappa – har fått barn med flickvännen Anna Eriksson I slutet av 2023 hände också kanske det största av allt. Danny Saucedo och flickvännen Anna Eriksson har nämligen blivit föräldrar för första gången. I en intervju i "P4 Gästen" avslöjade Danny Saucedo nyligen att den lilla pojken har fått det ovanliga namnet Nahuel.

Danny Saucedo om sin låt i Melodifestivalen 2024: "Väldigt personlig" Danny Saucedo framför "Happy That You Found Me" vid torsdagens repetitioner. Foto: Samuel Steén/TT 2024 gör Danny Saucedo comeback i Melodifestivalen med "Happy That You Found Me", som är skriven av Kristoffer Fogelmark, John Martin, Michel Zitron och artisten själv. – Det är väldigt personligt för mig och väldigt innerligt. Jag tänkte att jag inte skulle ha en massa dansare. Jag tänkte att jag skulle försöka bära det här själv, har han berättat för Nyheter24. Danny Saucedo har tidigare avslöjat vad han kommer vilja ha på sin “rider”, alltså sin kravlista i logen, under Mello. Och det var inga särskilt extravaganta önskningar, men en viss sak stack ut lite extra… – Alltså jag är nog ganska basic. Frukt och vatten. Alltså verkligen inget speciellt. Jag behöver inte så mycket mer. En yogamatta kanske.