Ulf Ekbergs besked om Ace of Base: “Malin kommer aldrig..."

Den ikoniska popgruppen Ace of Base bildades i Göteborg 1987 och bestod av Ulf Ekberg och syskonen Jenny Berggren, Malin Berggren och Jonas Berggren. Till en början hette bandet Tech Noir, och genombrottet kom 1993 med singeln “All that she wants”.

Dokumentärserie om Ace of Base på Viaplay

I maj 2024 hade dokumentärserien “Ace of Base - All That She Wants” premiär på Viaplay, där tittarna får ta del av intervjuer med Ulf Ekberg och Jenny Berggren, samt se material som aldrig visats förut från gruppens storhetstid.

Foto: Pressbild/Viaplay/"Ace of Base – All that she wants"

För Nyheter24 har Ulf Ekberg berättat om hur han lever i dag, drygt 20 år efter genombrottet, och om vi kommer få se gruppen tillsammans igen.

Hur ser ditt liv ut i dag? Vad jobbar du med?

– Jag jobbar med några familjer i Europa, och vi gör mycket så kallade impact- och sustainability-investeringar. Så vi investerar i bolag som gör den här planeten lite bättre, och det är ett väldigt viktigt kall för mig.

– Det jobbar vi mycket med globalt, men också mycket i Sverige. Jag hjälper svenska entreprenörer som har bra idéer inom impact och hållbarhet. Sedan så är jag väldigt engagerad i Amazonas. Jag har ett stort projekt i Amazonas, där jag jobbar med 200 stammar, och skyddar ett jätteområde med regnskog från skövling. Jag är i Amazonas minst fyra gånger om året och har kontor i São Paulo och Bogotá.

Relationen mellan Ace of Base-medlemmarna i dag



Hur mycket kontakt har du med de övriga tre medlemmarna idag?

– Jenny och jag träffas ibland, och våra döttrar har kontakt. När vi är i Göteborg och går på Liseberg med barnen så ringer barnen varandra och så träffas vi. Och det är ju jättemysigt. Men då pratar vi ingen business alls.

– Jonas pratade jag med väldigt mycket innan covid. Vi hade mycket idéer och projekt som vi pratade om, och sen efter covid har vi inte haft samma kontakt. Men det har aldrig varit några problem med Jonas och mig.

– Malin har jag ju ingen kontakt med tyvärr. Jag har inte sett henne på 20 år. Hon har tagit sitt beslut att leva sitt liv, och det respekterar jag till hundra procent. Så jag har inte försökt heller att ta kontakt med henne. Men jag får ju lite rapporter från hennes syskon hur hon mår såklart.

Jenny Berggren och Ulf Ekberg på Grammisgalan. Foto: Pontus Lundahl/TT

Malin Berggren lämnade Ace of Base – Ulf Ekbergs ärliga ord



Ulf Ekberg om Malin Berggren: "Hon kommer aldrig vara med"

Kommer Ace of Base att återuppstå någon gång?

– Det är ju “the billion dollar question”. Hade jag fått helt som jag ville så hade vi nog gjort det. Det är inte helt okomplicerat. Det finns ju en aspekt av att Malin aldrig kommer vara med eftersom hon har hoppat av.

– Kommer vi andra tre någonsin spela igen? Jag utesluter ingenting. Jag skulle tycka det var kul. Är det någonting vi pratar om? Absolut inte. Inte ens i närheten. Vi får se hur den här dokumentären landar. Det kanske för oss samman lite. Jenny kör ju sin sologrej, men vem vet. Jag lämnar det osagt. Men det är inga diskussioner som pågår just nu i alla fall.

