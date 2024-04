Malin Berggren ålder – hur gammal är hon?

Malin Berggren föddes den 31 oktober 1970, vilket innebär att hon fyller 54 år under hösten 2024.

Malin Berggren längd – hur lång är hon?

Enligt IMDb är Malin Berggren 168 centimeter lång.

Kallas Malin Berggren för Linn?

Malin Berggren har under åren kallats Linn Berggren – inte minst i internationell press.

Var Malin Berggren med i Ace of Base?

Ja, Malin Berggren var en del av den svenska popgruppen Ace of Base, vilka slog igenom för en internationell publik med hitlåtar så som "The sign", "All that she wants" och "Don't turn around".

I gruppen var Malin Berggren sångare tillsammans med Jenny Berggren, medan Jonas Berggren och Ulf Ekberg producerade och skrev låtarna.

Ulf Ekberg till vänster, Malin Berggren och Jonas Berggren i mitten och Jenny Berggren til höger. Foto: Stella Pictures

På senare år har flera Ace of Base-låtar blivit virala på Tiktok, däribland "Happy nation".

– Det är verkligen otroligt! Texten är så passande eftersom den handlar om att vi alla delar denna planet och behöver värna om rättvisa, fred och klimatet, har Ulf Ekberg sagt till TT.

Vilka är syskon i Ace of Base?

Malin Berggren är lillasyster till Jonas Berggren och yngre syster till Jenny Berggren. Ulf Ekberg är inte släkt med de övriga medlemmarna.

Vad hände med Malin Berggren i Ace of Base?

Malin Berggren lämnade Ace of Base först av originalmedlemmarna. Ulf Ekberg har berättat för Aftonbladet att sångerskan hoppade av redan under tidigt 2000-tal.

– Hon slutade efter ”Da Capo”-plattan. Hon gillade inte uppmärksamheten och att vara kändis, men hon stod ändå ut i 20 år för vår skull.

Malin Berggren och Jenny Berggren. Foto: Stella Pictures

Vad gör Malin Berggren idag?

Sedan Malin Berggren lämnade Ace of Base har hon levt utanför rampljuset. I TV4:s "Efter fem" har Ulf Ekberg berättat att han inte haft kontakt med den tidigare sångerskan på flera år.

– Hon ville lämna hela det här livet. Hon skaffade skyddad identitet, bytte namn och jag har inte velat störa henne. Hon verkar lycklig och det säger hennes syskon att hon är, så man får bara lämna det där.

Mycket mer än så vet man inte om Malins liv idag.

Har Malin Berggren Instagram?

Om Malin Berggren har Instagram är oklart.