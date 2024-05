Det var 1992 som Göteborgsbandet Ace of Base plötsligt slog igenom världen över. De fyra medlemmarna Ulf Ekberg och syskonen Jenny Berggren, Malin Berggren och Jonas Berggren levde därefter ett liv präglat av världsturnéer, listtoppar och miljontals sålda skivor.

Ny dokumentär om Ace of Base på Viaplay

Den 1 maj hade Viaplays nya dokumentärserie “Ace of Base - All That She Wants” premiär, som är regisserad av Jens von Reis. Dokumentären i tre delar visar bandets enorma framgång, men även motgångar, prestationsångest och krossade vänskapsrelationer.

– Det är verkligen en opolerad dokumentärserie om Ace of Base med unikt material från 90-talet och en djup, autentisk och ärlig insyn i vår resa genom både med- och motgångar, har Ulf Ekberg sagt i ett pressmeddelande.

I en intervju med Nyheter24 berättar Jenny Berggren om dokumentärserien, och hur det var att uppnå en sådan extrem framgång i en sådan ung ålder.

Var det något som gjorde att du tvekade till att göra dokumentären?

– Det här är ju egentligen i linje med det jag gör. Jag är ju ute och giggar, och samtidigt så behöver jag egentligen inte mer att göra. Men ska det ändå berättas kan jag få vara med och berätta på mitt sätt.

– Jag tror att det var avgörande att jag ville ha min ton med. Jag berättar gärna om allt som varit mörkt, svårt, konstigt och kaos. Men då vill jag också berätta om det som är ljust, det som blev helt och det som blev bra. Det som gjorde att det blev ordning på kaoset.

Jenny Berggren om dokumentären: "Det skaver"

Är det något som känns extra roligt eller extra jobbigt att återuppleva med dokumentären?

– Det som jag tror blir krångligt är just det mörka som faktiskt hände. Jag blev överfallen, att det var mycket tjafs kring Ulf och hans historia bakåt, och det är jobbigt. Det skaver. När det blir tydligt att vi är för trötta. Det blev tråkigt och man blev sliten. Man åkte mellan tidszoner. Man sov inte.

– Men det roliga är alla de här grejerna som som aldrig syns. Det har aldrig kommit fram. Fnissen, skämten och en otrolig sarkasm som dryper i kommentarerna. Det där mellanmänskliga som aldrig någon såg. Det finns med i den här dokumentären, och det tycker jag är så fint.

Hur var det att uppnå en sådan extrem framgång med sina syskon, och att jobba så tätt inpå varandra?

– Jag vet ju ingenting annat. Jag tog studenten, och började direkt att jobba med mina syskon. Jag har jobbat musikaliskt med Jonas och Malin sedan jag var 14 år gammal, så vi har ju hållit på jättelänge. Och sedan så blev vi Ace of Base med Ulf. Men vi har haft det väldigt bra.

– Samtidigt hade vi knappar att trycka på varandra så som syskon har. Irritation. Kärlek. Värme. Sur. Men det gjorde nog att vi kunde jobba ganska bra ihop, för att vi kunde lita på varandra.

Jenny Berggren om relationen till Ace of Base-medlemmarna

Hur ser din relation till de andra medlemmarna ut i dag?

– Det är jättebra, men vi har ju våra egna liv. Vi sitter inte i knäet på varandra. Det är ingen som kommer hem och springer ner min dörr. Och jag springer inte ner de andras heller. Utan det är en vuxen syskonrelation där alla har sina egna liv egentligen.

– Det är mer barnen och kusinerna som trasslar ihop sig på alla möjliga håll. Jonas har fyra barn och jag har två. De hänger ju och det är väldigt roligt. Jag hade väldigt roligt med mina kusiner och det har både jag och min bror velat kunna ge vidare. Vi har värnat om både vår relation och våra barns relation.

– Jag ger en viss bild av verkligheten. När barnen ser hur Jonas funkar och när de ser hur Malin funkar, så får de en lite helare bild om hur det har varit, och vem man är.