Dokumentärserien “Ace of Base - All That She Wants” sänds på Viaplay i tre delar, och skildrar popgruppens toppar och dalar. För Nyheter24 har medlemmen Ulf Ekberg berättat om bandets relation i dag.

Ace of Base var popgruppen från Göteborg som kom att bli en av Sveriges största musikexporter genom tiderna. Gruppen fick sitt genombrott 1993 och bestod av de fyra medlemmarna Ulf Ekberg och syskonen Jenny Berggren, Malin Berggren och Jonas Berggren. Relationen mellan Ace of Base-medlemmarna i dag

Ny dokumentär om "Ace of Base" på Viaplay I maj 2024 hade en ny dokumentär om bandet premiär på Viaplay. Dokumentärserien "Ace of Base - All That She Wants" består av intervjuer med Ulf Ekberg och Jenny Berggren, men också av material som aldrig visats förut. Pressbild/Viaplay/"Ace of Base – All that she wants" Ulf Ekberg om dokumentären: "För mig var det viktigt" I en intervju med Nyheter24 berättar Ulf Ekberg om relationen till de andra medlemmarna i dag, Malin Berggrens avhopp, och hur serien kom till. Du har ju varit drivande i den här dokumentären. Varför kändes det viktigt att göra den just nu? – När vi fick frågan om att göra en dokumentär som skulle släppas i år så tyckte vi att det var väldigt passande, just eftersom det var 30 år sedan vi slog igenom ordentligt i USA. Sedan tycker jag att det är viktigt att kunna få berätta vår historia och vårt "legacy" som vi är väldigt stolta över. – Jag tänkte väldigt mycket på mina barn som inte har fått vara med om Ace of Base's resa alls egentligen. De har ju hört lite låtar såklart och hört lite anekdoter om mig men de har inte fått uppleva och förstått hur stort det var. Så för mig var det viktigt, mycket för mina barns skull också. Ace of Base. Foto: Stella Pictures

"Fortfarande frågor kvar runt Malin" Vad tror du kommer överraska fansen när de får se dokumentärserien? – Vi har ju extremt dedikerade fans. Superfansen kan ju det mesta om det mesta. Samtidigt så har de ju aldrig sett en dokumentär där de hör både mina historier och Jennys historier tillsammans. Framförallt där det skaver mycket i form av konflikter eller när vi har haft motsättningar i bandet. Det har ju aldrig fansen riktigt fått se samlat på en plats. Så jag tror att det är nog ganska många frågor som de får förklarade för sig. – Men det är ju fortfarande några frågor kvar runt Malin som alla fans frågar efter. Hon är ju med på så sätt att det finns mycket gammalt material och många gamla intervjuer med henne. Hon är med väldigt mycket i dokumentären, men det är ju inga nya intervjuer med henne, i och med att hon hoppade av bandet runt 2002. Malin och Jenny Berggren. Foto: Stella Pictures

Ulf Ekberg om Malin Berggren: "Har ingen kontakt" Hur mycket kontakt har du med de övriga tre medlemmarna idag? – Jenny och jag träffas ibland, och våra döttrar har kontakt. När vi är i Göteborg och går på Liseberg med barnen så ringer barnen varandra och så träffas vi. Och det är ju jättemysigt. Men då pratar vi ingen business alls. – Jonas pratade jag med väldigt mycket innan covid. Vi hade mycket idéer och projekt som vi pratade om, och sen efter covid har vi inte haft samma kontakt. Men det har aldrig varit några problem med Jonas och mig. Vi har inte pratat på ett tag, och nu har jag inte pratat med någon av dem på fyra år. Förutom att Jenny, Jonas och jag träffas en gång under dokumentären. Det är första gången som vi tre träffas på 15 år. Man ser i dokumentären att det är lite stelt i början, sedan ser man att det mjuknar upp under kvällen och allt är som det var för 20 år sedan. – Malin har jag ju ingen kontakt med tyvärr. Jag har inte sett henne på 20 år. Hon har tagit sitt beslut att leva sitt liv, och det respekterar jag till hundra procent. Så jag har inte försökt heller att ta kontakt med henne. Men jag får ju lite rapporter från hennes syskon om hur hon mår såklart.