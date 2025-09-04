Chris Kläfford är känd från Idol och America's Got Talent, men hur bra koll har du egentligen på honom? Här är svaren på det som googlas mest om sångaren.

Chris Kläfford ålder – hur gammal är han?

Chris Kläfford är född den 10 april 1989 och fyllde 36 år våren 2025.

MISSA INTE: Därför känner du igen Joel Kosari i Idol 2025

Chris Kläfford längd – hur lång är han?

Tycker du att Chris Kläfford ser lång ut? Det stämmer. Sångaren är 1,92 centimeter lång, enligt Aftonbladet.

Annons

Varifrån kommer Chris Kläfford?

Chris Kläfford kommer från den lilla orten Lindesberg, norr om Örebro, uppger sångaren på sin egen hemsida chris-klafford.se.

Vann Chris Kläfford Idol?

Ja, Chris Kläfford vann "Idol" 2017. Han hade sökt till programmet tre gånger innan han kom med, och vann tävlingen efter att ha gjort succé med sin tolkning av "Imagine".

– Jag är så lycklig, det går inte att förklara. Jag kan inte fatta det, sa Kläfford i TV4 efter vinsten.

Annons

Chris Kläfford sjunger under finalen i TV4:s program Idol 2017 på Globen. Foto: Stina Stjernkvist / TT

LÄS MER: Chris Kläfford är vinnaren av Idol 2017

Vad hände Chris Kläfford på America’s Got Talent?

Chris Kläfford gick till semifinal i "America's got Talent", men fick lämna tävlingen efter att han framfört sin egen låt "If Not With You, For You".

Kläfford kritiserades för att han framförde en egen låt, istället för en cover.

Annons

– Jag ångrar inte att jag gjorde som jag gjorde, utan ville spela min musik och visa vem jag var, sa han till Aftonbladet efter uttåget.

I "America's got Talent" framställdes det som att Chris Kläfford var en kämpande musiker som bara spelade på små barer och klubbar, men inget om att han vunnit Idol i Sverige. Något som kritiserades på hemmaplan i bland annat podden Alex & Sigge.

Har Chris Kläfford släppt egna låtar?

Ja, Chris Kläfford har släppt egna låtar. Han har till och med släppt två album. Den senaste i februari 2025, som heter “What I’m Running From”.

Annons

– What I’m Running From är en resa genom livets prövningar, där hjärtat bär på minnen, längtan och den eviga kampen mellan rätt och fel, sa han i ett pressmeddelande i samband med skivsläppet.

Hans debutalbum hette "Maybe It's Just Me" och släpptes 2023.

Har Chris Kläfford flickvän?

Chris Clifford har flickvän. Han är tillsammans med ett år äldre Linda Bob Linger sedan mer än tio år tillbaka, och paret träffades genom en dejtingsajt.

Bob Linger jobbar som fotograf, men är även konstnär och tatuerare. Hon har gaddat sin pojkvän fyra gånger, skriver Expressen.

Annons

Även Clifford har tatuerat sin flickvän, en pussmun på hennes höft.

Chris Kläfford och flickvännen Linda Bob Linger. Foto: Johan Nilsson/TT

Har Chris Kläfford barn?

Nej, Chris Kläfford har inga barn.

Har Chris Kläfford Instagram?

Annons