Alex Schulman, 43, och Sigge Eklund, 45, driver en av Sveriges största och i särklass mest omtyckta podcasts. Varje fredag släpper duon nya avsnitt.

I senaste avsnittet, som döpts till "Arboristen" och är den 373:e episoden, kommer podduon in på Chris Kläfford, 30, och det faktum att han just nu tävlar i America's got talent i USA.

Vilket är en amerikansk motsvarighet till "Talang" i Sverige.

Gör succé i programmet

Kläfford vann svenska Idol 2017 och har sedan dess varit ett välbekant ansikte för svenska folket.

Men plötsligt dök han upp i det amerikanska underhållningsprogrammet, där han inte alls framställs som någon etablerad artist.

Istället målas det upp en bild av att han enbart spelar på små barer och klubbar.

Juryn golvades av Kläffords version av John Lennons "Imagine" – klippet har i skrivande stund över 16 miljoner spelningar på Youtube.



Alex Schulman och Sigge Eklund delar ut kängor till Chris Kläfford i duons senaste poddavsnitt. Bildkälla: Anders Wiklund/TT

Vill avslöja bluffen

I podden pratar Alex och Sigge om den stundande stormningen av Area 51, och då föreslår Eklund att Schulman borde göra något i den stilen för att avslöja Kläffords "bluff".

– Du skulle då starta en Facebook-grupp som skulle föreslå att ”vi ses den 20 augusti då finalen av ’America’s got talent’ är och så stormar vi CBS byggnad och rusar in på scenen”, säger han.



Och fortsätter:

– Ni bär på en monitor som visar ”Idol”-finalen.

Chris Kläfford gör succé i "America's got talent". Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT

"En jävla grönsak"

Schulman nämner sedan hur Kläfford redan använt sig av berättelsen om att han kämpar för att slå igenom – och därför behöver komma med någonting nytt till nästa deltävling.

Han föreslår då att Kläfford ska låtsas som att han varit med om en kärnkraftsolycka.

– Han kommer in som en jävla grönsak och kan bara prata genom någon typ av maskin som sitter i strupen på honom, säger han skämtsamt.

Om han då går vidare ytterligare en gång, föreslår Schulman att Kläfford ska bäras in på ett kors.

Eklund svarar:

– Juryn ställer sig upp och applåderar. ”Att du ändå kom hit i dag”.

"Folk kommer få veta i alla fall"

Kläfford har tidigare svarat på frågor från TT – om det faktum att han framställs som okänd inför den amerikanska publiken.



– Jag frågade om det där när jag kom dit. De (produktionen) sade att ”folk kommer få veta i alla fall". Vi ska fokusera på var du kommer ifrån”. Någonstans lever man ju på att man har kämpat sig från något ställe, har han sagt till nyhetsbyrån, enligt Aftonbladet.

