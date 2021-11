Måndagen den 1 november var det premiärdags för C More-serien "Knutby", där tittaren får följa händelserna som ledde fram till det tragiska mordet och mordförsöket i januari 2004.

Knutby - det handlar serien om

När 21-åriga Anna flyttade till Knutby, strax utanför Uppsala, för att ansluta sig till den lokala pingstförsamlingen kändes tillvaron både varm, trygg och kärleksfull.

Men bakom den idylliska fasaden lurar både intriger och maktspel – och det dröjde inte länge innan de ger sig till känna.

Foto: Ida Borg/TV4

Foto: Ida Borg/TV4

Det psykologiska religionsdramat är fiktivt, men inspirerat av det verkliga händelseförloppet som satte Uppsala-tätorten Knutby på kartan. En stor skillnad mot den riktiga berättelsen är att varken Helge Fossmo eller Åsa Waldau kommer gestaltas i serien.



Men det finns en karaktär vid namn Eva som, likt Waldau, utnämns till Kristi Brud av församlingen.

Hon spelas av ingen mindre än Aliette Opheim, 36, som säkert är ett bekant ansikte för många. Men kanske var du en av dem som slog på tv-rutan under måndagen och hade svårt att placera henne?

Aliette Opheims genombrott i tonårsfilmen

Aliette fick sitt stora genombrott i tonårsfilmen "Sandor slash Ida" från 2005. Hon har därefter medverkat i långköraren "Playa del sol" (2009), flera Johan Falk-filmer (2015) och "Svartsjön" (2016).

Aliette Opheim som Sara i "Zebrarummet". Foto: Pressbil/Zebrarummet

Aliette Opheim som Mira i "Björnstad". Foto: HBO Nordic

Men flera av Aliette Opheims senare roller har också gjort succé bland tittarna.



Hon spelade bland annat rollen Mira i den omåttligt populära HBO-serien "Björnstad" (2020) och kuratorn Sara i "Zebrarummet" (2021).

Här kan du se tv-serien Knutby

Knutby är en exklusiv C More-produktion och går därför att streama på C More. Nya avsnitt släpps varje måndag.