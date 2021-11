Måndagen den 1 november är det premiärdags för C More-serien "Knutby", där tittaren får följa händelserna som ledde fram till det tragiska mordet och mordförsöket i januari 2004.

Här är allt du vill veta om det fiktiva dramat, från rollista och handling till den spännande trailern.

Handlingen i Knutby

När 21-åriga Anna flyttar till Knutby, strax utanför Uppsala, för att ansluta sig till den lokala pingstförsamlingen kändes tillvaron både varm, trygg och kärleksfull.

Men bakom den idylliska fasaden lurar både intriger och maktspel – och det dröjer inte länge innan de ger sig till känna.

Einar Bredefeldt, Aliette Opheim och Alba August. Foto: Ida Borg/TV4

Vilka skådespelare är med i Knutby?

Barnflickan Anna spelas av Alba August – känd från bland annat "Unga Astrid" och "Alla utom vi". Mer om henne kan du läsa här.

Med i serien är även Aliette Opheim i rollen som Eva, "Kristi Brud", och Einar Bredefeldt i rollen som pastorn Sindre.

Knutby är regisserad av Goran Kapetanovic som ligger bakom SVT-succén "Kalifat" från 2020. Serien är baserad på romanen med samma namn, skriven av Jonas Bonnier.

Hur många avsnitt kommer släppas i Knutby-serien?

Knutby är en serie i sex avsnitt. På premiärdagen den 1 november släpps de två första avsnitten samtidigt.

Vad är det för åldersgräns på Knutby?

Åldersgränsen på Knutby är 15 år.

Foto: Ida Borg/TV4

Var kan jag se och streama Knutby?

Knutby är en exklusiv C More-produktion och går därför att streama på C More. Nya avsnitt släpps varje måndag.

Trailer till Knutby