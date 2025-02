Det var den 10 januari 2004 som Alexandra Fossmo, fru till pastorn Helge Fossmo, sköts ihjäl med flera skott i en villa i Knutby strax utanför Uppsala. Kort därpå sköts grannen Daniel Linde, bland annat i ansiktet, men han överlevde mirakulöst, trots sina livshotande skador.

Larmet, som inkom till räddningstjänsten vid 04.40-tiden, kom att bli startskottet för en av Sveriges mest omskrivna fall. När Helge Fossmo senare dömdes för att ha förmått barnflickan Sara Svensson att begå mordet och mordförsöket hade hela landets blickar riktats mot den filadelfiaförsamling i Knutby som alla de inblandade var en del av.

Villan där Alexandra Fossmo mördades i Knutby. Foto: Björn Larsson Ask/SvD/NTB

Helge Fossmo dömdes livstids fängelse för anstiftan till mord och anstiftan till mordförsök. Han blev villkorligt frigiven år 2022. Foto: Passregistret/TT

Kristi brud i Knutby pekades ut som ledaren i församlingen

I samband med Knutbydramat uppdagades det också att församlingens ledare och syster till mördade Alexandra Fossmo, pastorn Åsa Waldau – även känd som "Kristi brud" – styrt församlingen med järnhand.

– Hon blev en frontfigur och huvudledare. Hennes ord väger tyngre än någon annan ledares ord, sa en av de andra pastorerna i församlingen i polisförhör, enligt Aftonbladet.

Åsa Waldau. Foto: Passregistret/TT

Kristi brud slapp fängelse – dömdes till samhällstjänst

Senare åtalades också Åsa Waldau, tillsammans med flera andra pastorer, för en rad olika brott. I mars 2020 dömdes hon för åtta fall av misshandel. Åklagaren hade yrkat på fängelse, men straffpåföljden blev samhällstjänst.

Men hur levde egentligen Kristi brud under åren efter Knutbydramat och vad gör hon i dag? Nyheter24 reder ut allt det.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Kristi brud startade spa i Knutby

Bara ett drygt år efter mordet på Alexandra Fossmo startade Åsa Waldau och flera andra församlingsmedlemmar Gränsta Spa i Knutby.

I reklam för spaanläggningen utlovade man "...en fin gemenskap och mycket gott äta. Allt detta i en varm och stimulerande miljö", enligt Expressen.

Åsa Waldau släppte egen musik och bok

År 2005 släppte Åsa Waldau sitt debutalbum "Mitt hjärta". I en intervju med Aftonbladet uppgav Kristi bruds syster Anna Alexandersson, som själv körat på skivan, att Waldau inte ville bli jämförd med Carola.

– Vi gör det här för att vi tror på våran gud. Vi vill dela med oss våra texter. Syftet är inte alls att tjäna pengar. Åsa vill inte alls bli känd.

Bert Karlsson gav ut Åsa Waldays självbiografi "Kristi brud – Vem kan man lita på?". Foto: Maja Suslin/TT

Två år senare släppte Åsa Waldau självbiografin "Kristi brud – Vem kan man lita på?" på Bert Karlssons bokförlag. Han skrev också förordet i boken.

– Bert är rätt skön, han säger vad han tycker och har många idéer, även om man inte behöver tycka lika om allt men det är fair, har Waldau sagt om Karlsson i en intervju med Aftonbladet.

Förutom musik och böcker sålde Waldau också tavlor, ofta med himlamotiv, under en period, enligt Expressen.



Kristi brud skilde sig från maken Patrik Waldau

År 2016 skilde sig Åsa Waldau och maken Patrik Waldau. Paret hade då varit gifta i 22 år.

– Vårt liv har varit mycket speciellt sedan 2004. Det finns ingen osämja mellan oss, men vi har vuxit ifrån varandra, sa Patrik Waldau till Aftonbladet då.

Patrik Waldau under en gudstjänst i Knutby. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kristi brud i dag – har bytt namn och flyttat från Knutby

På senare år har Åsa Waldau hållit sig undan rampljuset. Hon har bytt namn och heter numera Åsa Jacobsson och har dessutom flyttat till Nora i Örebro län.

Hon är i dag ogift, men har två vuxna barn sedan tidigare.

Åsa Waldau, omnämnd som Kristi brud, lever i dag utanför rampljuset. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Serien "Knutby" säsong 2 fokuserar på Kristi brud

Under 2025 släpps "Knutby – Kristi brud" på TV4 Play Plus och TV4. Serien är en uppföljare på "Knutby" som sändes under 2021 och fokuserar, som titeln indikerar, på just Kristi brud.

– Det är verkligen dramatiserat och det är fiktion, men vi har vissa nedslag som är inspirerade av de verkliga händelserna. Men vi har friserat både kronologi och skeenden, har Aliette Opheim, som spelar just Kristi brud i serien, sagt i SVT.



