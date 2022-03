Under de senaste dygnen har minst en miljon människor flytt från kriget som pågår i Ukraina, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR.



Djur lämnas kvar – när människor flyr från kriget i Ukraina

Kraven som finns när man tar in ett husdjur inom EU är att det ska vara vaccinerat, chippmärkt och ha genomgått test om tillräckliga antikroppar mot rabies. Det finns även krav på hur dokumentationen ska se ut – och att det ska föranmälas. Något som har gjort att många har behövt lämna kvar sina djur vid gränserna, rapporterar Dagens Nyheter.

En kvinna korsar gränsen från Ukraina med sina hundar. Foto: Anna Szilagyi/TT

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) och flera andra djurorganisationer jobbar för att hjälpa de drabbade djuren i Ukraina.

– Ukrainska flyktingar och deras djurkamrater är försvagade och rädda, och de behöver så mycket stöd de kan få, säger Ingrid Newkirk, medgrundare av Peta, i ett pressmeddelande.

EU:kommisionens uppmaning – lätta på restriktionerna vad gäller införsel av djur

I samband med att situationen har fått mer uppmärksamhet har ett flertal länder lättat på kraven, enligt ett inlägg på Twitter av organisationen Peta. Bland annat Polen, Ungern och Rumänien har tillämpat mer flexibla regler.

Djurens Rätt, och flera andra djurorganisationer i Sverige, har startat insamlingar för att hjälpa djuren. Pengar som kan gå till transporter, veterinärvård och mat.

Foto: Pavlo Palamarchuk/TT

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppger att efter EU-kommissionens uppmaning att lätta på restriktioner vad gäller införsel av djur, så har flera EU länder tillfälligt lättat på de krav som gäller för katter och hundar som har flytt kriget i Ukraina tillsammans med sina ägare. Det här möjliggör att flyktingar kan ta med sig sina husdjur utan att det ställs krav på vaccination, blodprover och registrering, skriver Dagens Nyheter.

Ukraina är ett högriskland för rabies

Dock är Ukraina, enligt Statens jordbruksverk, ett högriskland för rabies. De jobbar just nu med vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte då in rabies och andra sjukdomar från djuren i Sverige.

En man värmer sin hund på en tågstation i Kiev. Foto: Vadim Ghirda/TT

— Vi vet att det när som helst kan komma personer från Ukraina med sällskapsdjur som inte uppfyller kraven, så vi behöver ha en lösning på plats så snabbt vi bara kan, säger Lotta Hofverberg, chef på smittbekämpningsenheten vid Jordbruksverket till TT och fortsätter:

— Vi släpper inte in hundar med oklar rabiesstatus fritt i landet. Det vi jobbar för är att den här risken ska minimeras.