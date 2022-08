Korta och roliga skämt – med skrattgaranti

Ett bra skämt kan liva upp vilken dag som helst, vare sig det är en klassisk blondinvits, ett Göteborgsskämt eller en gammal hederlig Bellmanhistoria.

Och vissa skämt kan ju få en att skaka på huvudet, trots att man innerst inne tycker de är rätt roliga.

Får du inte nog av tråkiga skämt? Här finns fler!

Ett bra skämt – vad är det?

Så vad kännetecknar egentligen ett bra skämt?

Många kan nog hålla med om att historien som leder fram till själva skrattfesten inte får bli för lång eller komplicerad. Den som lyssnar ska inte behöva hållas på spänn allt för länge, och man ska absolut inte råka virra bort dem längs vägen.

Kort och koncist, helt enkelt. Utöver det är det svårt att objektivt mäta vilka skämt som är bättre än andra. Men en bra tumregel är såklart att det skoj som framkallar mest skratt, oavsett sammanhang, är bäst – eller?

Här är 10 korta och roliga skämt

1. Om någon vänlig själ är villig att komma hem till mig och förklara varför uppvärmningskostnaden skjuter i höjden varje vinter så står min dörr alltid öppen.

2. Din pappa verkar lite stel…

– Ja, det är min styvfar!

3. Hur tröstar man en vegetarian?

– Soja, soja, ingefära…

4. Vad kallas en ny McDonalds-medarbetare?

Ny börjare.

5. – Har du sett ett arsle inpackat i plast?

– Nä.

– Kolla ditt körkort.

6. – Vet du varför fransmän äter så mycket sniglar?

– Nej?

– De har inte råd med snabbmat.

7. Det var en svensk rallyförare som skulle förklara för en utländsk reporter varför det var så farligt att krascha.

– It's not the fart that kills you, it's the smäll.



8. Varför gick bajskorven till polisen?

Han kände sig utpressad.



9. – Mötte en arbetslös skådespelare igår.

– Vad gör han då?

– Spelar ingen roll...

10. Vad hittar man vanligtvis i duschen hemma hos en kannibal?

Head & shoulders.