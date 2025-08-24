Nyheter24
Här har man slutat dela ut p-böter helt: "En fördel"

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 15:00
Parkeringsvakt som står vid en bil och en p-bot på en vindruta
Kommunen valde att sluta med p-böter. Foto: Janerik Henriksson/TT

I en svensk kommun är parkeringsvakter och p-böter numera endast ett minne blott.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Parkeringsböter, Sävsjö

En felparkering, oavsett om den är medveten eller omedveten, kan bli en dyr historia på många håll i landet. Upptäcker parkeringsvakter att ditt fordon står på en otillåten plats, eller på ett otillåtet sätt, slutar det inte sällan med att en parkeringsbot placeras på din vindruta.

Detsamma kan hända om du inte betalat för parkeringen eller att din parkeringstid löpt ut. 

Foto: Janerik Henriksson/TT

Men i en svensk kommun har man sagt tack och hej till både parkeringsvakter och parkeringsböter.

Inga p-böter utfärdas i Sävsjö kommun

I Sävsjö kommun i Småland har man nämligen slutar utfärda p-böter.

– Jag tycker det är en fördel för Sävjös kommuninvånare att det är fritt att parkera. Jag tror att det är därför som det sköts i mångt och mycket utifrån lagar och förordningar, säger Tomas Lundin, gatuchef i Sävsjö kommun, till P4 Jönköping. 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
"Antalet p-böter betalade inte tjänsten vi köpte"

Den som parkerat fel blir kontaktad, men någon bot blir det alltså inte. Och detta efter att man, under en period, testat både kontroller och böter sedan folk utan tillstånd började parkera på platser avsedda för rörelsehindrade.

– Människor förstod ganska snabbt att det gick inte att parkera där, för då kostade det pengar. Då slutade det här ofoget, säger Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens tidigare ordförande i Sävsjö kommun, till radiokanalen

När problemet upphörde slutade man utfärda p-böter.

– Det gick inte ihop. Antalet p-böter betalade inte den tjänsten vi köpte och vi hade inget problem, så då sa vi att om det uppstår igen, då anlitar vi ett vaktbolag igen. 

