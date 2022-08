Om ett gott skratt förlänger livet vill man ju helt klart se till att skratta ordentligt om dagarna. Och om vi ska vara HELT ärliga nu – är det inte de lite snuskigare, grövre skämten som är de allra roligaste?

Tillhör du gruppen människor som håller med så är du på helt rätt plats.

Föredrar du lite mjukare skämt? Shed no tears, vi har något för dig också. Här kan du njuta av 10 roliga och korta skämt – och här kan du försöka förstå dig på världens äldsta, nedskrivna skämt.

Här är 10 snuskiga skämt och fräckisar

1. Hur många sexuella referenser får en låt innehålla innan det blir för vulgärt?

– Det är en per-vers.

2. – Mamma, kan man äta glödlamporna?

– Det är ju klart att man inte kan.

– Men mamma, du sa ju till pappa igår: Släcker du lampan tar jag den i munnen.

3. Vad sa porrskådisen när han sjukanmälde sig?

”Jag kan inte komma idag!”

4. – Vad är det för likhet med att vara otrogen och att hoppa bungyjump?

– Först vet man inte om man vågar, men sedan går det åt helvete om inte gummit håller.



5. – Hur har man ekologiskt sex?

– Man ser till att ingen blir besprutad.



6. En dag kom det in en ung student på apoteket. Hon gick fram till disken och väntade på sin tur.

När det väl var hennes tur frågade hon expediten om de sålde kondomer i stor storlek.

– Ja, det gör vi. Vill damen köpa några?

– Nej, men går det bra om jag står kvar här och väntar tills någon gör det?

7. Tjejen efter samlaget:

– Det var ett väldigt litet instrument du hade.

– Ja, men jag är inte van att uppträda i så här stora lokaler...

8. En man hjälper sin fru med ett lösenord till datorn.

Han knappar in "MIN_SNOPP".

Frun faller ihop av skratt när datorn poppar upp felmeddelandet:

"ERROR: NOT LONG ENOUGH"

9. En gubbe kom till maskeraden iklädd endast en flaska på penisen.

– Vad föreställer du? Frågade de andra.

– Ett brandlarm: Krossa glaset, dra i spaken, så kommer jag.



10. – I våras hade jag sex i en timme och fyra minuter.

– Oj då, hur gick det till?

– Jo, det var när vi gick över till sommartid.