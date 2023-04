Malin Persson Giolito, 54, är en svensk jurist och författare, som bland annat uppmärksammats för sin bok, och sedermera Netflix-serie,"Störst av allt" (2016).

Hon är dotter till kriminologen Leif GW Persson, 78, och när hon gästade Fördomspodden under onsdagen gled samtalet in på just honom.

Malin Persson Giolito om pappa GW:s arv: "Fått allt nästan"

– Du är inte stolt över det, men du har gjort preliminära uträkningar på vad ditt arv skulle kunna bli, lyder en av programledaren Emil Perssons fördomar om Persson Giolito.

– Ehh.. nej. Men det har ju delvis att göra med att jag redan fått allt nästan. Det skulle vara då att jag gått och räknat på hur mycket jag skulle få av min mamma och sådär, svarar Persson Giolito.

– Så GW har gett dig alla sina pengar?

– De jag ska ha tror jag att jag har fått. Det går ju ut på att "vem ska kontrollera hans rättigheter?" och sådär, och det har ju han löst redan nu. Men när jag var yngre, när jag hade mindre pengar, då har jag säkert gjort det. Alltså vi pratar när jag var mycket yngre, liksom 18, 19 - kanske till och med yngre än så. Då är det väl klart att man tänkte...

– What's in it for me?

– Men nu har jag så jag klarar mig, så det behöver jag ju inte riktigt.



Leif GW Perssons förmögenhet - så mycket pengar har han

Hur stort arv som Malin Persson Giolito fått förtidsärva av sin pappa avslöjar hon inte.

Men enligt uppgifter som Nyheter24 tagit del av sitter Leif GW Persson på en riktigt saftig förmögenhet, så trots att hon inte är det enda barnet som ärver honom lär det ha kunnat röra sig om en stor summa pengar.

Enligt uppgifter till Skatteverket som Nyheter24 tagit del av hade Leif GW Persson en taxerad inkomst på hisnande 13 641 800 kronor år 2021. Det gav en månadslön på otroliga 1 136 816 kronor.

Han driver flera bolag, varav ett, Leif GW Production AB, omsatte hela 22 475 000 kronor år 2021, enligt siffror från Alla bolag.

Här kan du läsa mer om Leif GW Perssons lyxliv: våningen, herrgården och enorma förmögenheten.