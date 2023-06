Ska du på sommarloppis? Här är 8 sjukt dyra loppisfynd som gjorts

Under sommaren är det inte helt ovanligt att man får syn på loppisskyltar längs vägkanten runt om i vårt avlånga land. Allt från garageloppis till bakluckeloppis är vanligt förekommande under just sommarmånaderna.

Det finns allt som oftast fynd att göra, och då och då kan man ha turen att hitta ett riktigt kap. Det finns även tillfällen då någon kanske fått upp ögonen för vad som skulle komma att visa sig vara en riktig dyrgrip. Nyheter24 listar därför fem föremål som hittats, runt om i världen, på just loppisar. Och som visat sig vara värda en saftig summa.

9 erotiska romaner för en het sommarläsning

5 dyrgripar som hittats i världen

Rolex-klocka : I en liten loppisbutik i USA fann en man en vintage Rolex-klocka från 1970-talet. Klockan var i utmärkt skick och såldes för endast 50 dollar. Efter att ha verifierat äktheten och det faktiska marknadsvärdet, uppskattades klockan vara värd omkring 20 000 dollar.

Gammal konstnärsstaty : På en loppishall hade en lyckosam samlare ögonen på en antik konstnärsstaty som var felaktigt prissatt för endast 200 euro. Statyn blev senare såld på auktion och nådde ett värde på över 50 000 euro, tack vare sin betydelse och konstnärliga värde.

En antik kinesisk vas : En loppisbesökare köpte en antik kinesisk vas för en bråkdel av dess värde. Vasen, som visade sig vara från Ming-dynastin, hade ett stort historiskt och samlarvärde. Den såldes senare för över 100 000 dollar på en specialauktion.

Antikt smyckeset : På en loppismarknad i Frankrike hittade en besökare ett smyckeset bestående av en halskedja, armband och örhängen, alla i ädelmetall och inlagda med ädelstenar. Säljaren var omedveten om det verkliga värdet och prissatte setet till 50 euro. Efter att ha undersökt smyckena visade det sig att de var äkta antika pjäser från 1800-talet och värderades till över 10 000 euro.

Vintage-klänning av haute couture: En fashionista fann på en loppis i New York en vintage-klänning från ett känt modehus. Klänningen var i utmärkt skick och hade varit felplacerad bland vanliga kläder. Priset var satt till 20 dollar, vilket var en bråkdel av dess verkliga värde. Efter att ha sålt klänningen vidare på en specialauktion, gick den för över 5 000 dollar.

8 prisvärda bag-in-boxviner som passar perfekt på sommaren

3 dyrgripar som hittats i Sverige

Men det är inte bara ute i den vida världen som upptäckten av dyrgripar gjorts. Även i Sverige har det visat sig att några riktigt värdefulla föremålet inhandlats.

En vintage Pippi Långstrump-docka : På en loppis i Stockholm fann en samlare en sällsynt vintage Pippi Långstrump-docka från 1960-talet. Trots att priset var satt till endast 100 kronor upptäckte samlaren att dockan var i utmärkt skick och efterfrågan var hög bland samlare. Dockan såldes senare på en auktion för över 10 000 kronor.

En antik keramikvas : En person stötte på en antik keramikvas på en loppis i Göteborg. Vasen hade en ovanlig design och visade sig vara ett unikt hantverk av en känd svensk keramiker från tidigt 1900-tal. Trots att priset var lågt, köptes den av en konstsamlare för över 50 000 kronor.

En gammal vinylskiva: På en liten loppis i Malmö hittade en musikälskare en sällsynt vinylskiva av ett lokalt band från 1970-talet. Skivan var i utmärkt skick och endast ett fåtal exemplar var kända. Efter att ha köpt den för en billig summa såldes skivan senare till en entusiast för över 20 000 kronor.

Så blir du brun snabbare i sommar – expertens knep: "Skyddar också huden"