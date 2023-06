Vattenloppan tränger in under huden när du badar – så undviker du parasiten

På sommaren när solen ligger på och det är varmt så kan det vara skönt att svalka sig med ett dopp. Men se då upp för de osynliga parasiterna i vattnet som kan ge dig riktiga besvär. På många badstränder finns det nämligen en sorts loppa i vattnet. Den är helt osynliga för ögat och kallas för vattenloppor.

Kryper ner under huden och ger utslag

Vattenlopporna kan enligt 1177 ta sig in under huden som en parasit och orsaka kliande utslag. Inom en vecka brukar klådan försvinna av sig själv och lopporna dör när de trängt in någon millimeter i huden.

Utslagen kan likna myggbett och kommer ungefär två dygn efter att man badat. Har man otur blir klådan värre efter varje gång man badat och till slut kan man få en allvarlig allergisk reaktion.

Parasiten misstar människor för fåglar i vattnet

Vattenloppor är små larver som ska utvecklas till en inälvsmask som finns hos sjöfåglar. De simmar längs med vattenytan och kan missta människor för fåglar och därför sätta sig på huden, skriver Lilla Edets kommun.

Fenomenet kallas för badklåda och är inget man behöver söka vård för. Eftersom att besvären brukar försvinna av sig själv inom en veckas tid. Är man ändå orolig kan man ringa 1177 för att få rådgivning.

Så undviker du vattenlopporna

För att undvika att bli drabbad av vattenloppor ska man inte bada i grunda vatten eller där det finns mycket vass, skriver Norran. Lopporna trivs nämligen som bäst i dessa miljöer.