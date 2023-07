Därför vill fler kvinnor föda hemma – trots riskerna: "Misstro mot vården"

Allt fler kvinnor beslutar sig för att föda barn hemma. För bara några dagar sedan födde influencern Rachel Bråthén, mer känd som Yoga_girl, sitt barn hemma. Hon har aktivt delat med sig av både graviditeten och förlossningen på sina sociala medier och mött både hyllningar och kritik efter sin hemmafödsel.

Nu har ämnet blivit brett diskuterat och mångas åsikter går isär i huruvida det är riskfyllt eller inte att föda barn hemma. Barnmorskan och influencern Asabea Britton ska även ta upp ämnet i sitt sommarprat i augusti.

Asabea har tidigare i sin podcast kallat förlossningar som sker på BB för ”medikaliserade”. Hon har även diskuterat ”the free birth movement”, där kvinnlighet är att vara naturlig och något man strävar efter.

Barnmorskans ord om hemmafödsel

Nyheter24 har pratat med Mia Ahlberg som är legitimerad barnmorska, tillförordnad verksamhetschef på Karolinska Huddinge vid graviditet och förlossning och forskare inom epidemiologi om vilka risker och fördelar det kan finnas med hemmafödsel.

Ahlberg har erfarenhet av att implementera arbetssätt på Karolinska för att kunna erbjuda hemfödsel inom sjukvårdsorganisationen.

Riskerna med hemmafödsel

Enligt Ahlberg finns det en del risker med att föda barn hemma och denna typ av förlossning är inte att rekommendera för alla.

– De risker under graviditeten som kan leda till komplikationer under födseln finns där oavsett var födseln sker. Hemma eller på sjukhus. Det är därför hemmafödslar rekommenderas framförallt för kvinnor som inte har några kända riskfaktorer under graviditeten, säger Ahlberg till Nyheter24.

Utbildade barnmorskor är viktigt för säker förlossning

Hon säger även att forskningen som jämför födsel hemma och på sjukhus där kvinnorna inte haft några kända riskfaktorer sedan tidigare ska vara lika säkert. Men hon poängterar även att det endast är säkert om man har erfarna barnmorskor runt sig.

– Det är viktigt att komma ihåg är att forskningen visar att hemfödslarna är säkra, förutsatt att det finns en organisation runt kvinnan. En organisation som ser till att hon får stöd av utbildade barnmorskor under födseln, att barnmorskorna har rätt utrustning med sig hem och att det finns en etablerad organisation för hur överföring till sjukhus ska ske om det tillstöter en komplikation.

Hon säger även att komplikationer kan tillstöta även hos kvinnor där man inte sett några tidigare kända riskfaktorer.

– Det är viktigt att det finns utbildade barnmorskor närvarande under födseln och att de kan få hjälp när kvinnan behöver mer avancerad vård på sjukhus, säger Ahlberg till Nyheter24.

Fördelar med hemmafödsel

Men enligt Ahlberg finns det en del fördelar med hemmafödsel också.

– Studier visar att det finns medicinska fördelar att föda hemma, för de kvinnor som vill föda hemma. Det finns stora psykologiska vinster för den gravida som önskar föda hemma om hon erbjuds den möjligheten med gott och säkert stöd.

Därför föder kvinnor hemma - utan hjälp från vården

Varför vissa kvinnor väljer att föda hemma helt på egen hand, utan barnmorskor, tror Ahlberg beror på bland annat att kvinnan inte litar på vården.

– Det finns forskning som visar att kvinnor som föder hemma, utan att ha utbildade barnmorskor vid sin sida, oftast gör det för att de inte litar på att vården, säger Ahlberg.

Hon menar att dessa kvinnor kan tänka att vården ska försämra hennes egna förutsättningar att föda på bästa sätt.

– Varje enskild kvinna som gör det valet har naturligtvis sina egna personliga anledningar och det handlar kanske inte alltid om en misstro mot vården, men jag tror att det ofta finns med som anledning, säger Ahlberg till Nyheter24.

Barnmorskan om influencers som föder hemma

Det är flera influencers som pratar om att föda barn hemma och delar med sig när de själva gör det. Huruvida det påverkar människor kan Ahlberg inte svara på, men hon menar att hemmafödsel brukar vara väl genomtänkt av de som gör det.

– Eftersom det är ovanligt med hemmafödsel i Sverige och mycket få sjukvårdsorganisationer erbjuder det i Sverige så är kunskapen låg. Sociala medier och influencers sprider ju information till människor och de influencers som informerar om hemfödsel bidrar kanske till att fler gravida vet om att det är ett sätt att föda på. Men som sagt om det påverkar det personliga beslutet vet jag inte, säger Mia Ahlberg till Nyheter24.