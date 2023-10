Här tågar 600 utklädda hundar – i den årliga halloweenparaden

I dagarna så hölls Tompkins Square Halloween Dog Parad i New York. Det är en stor hundparad i centrala New York där både hundägare och dess hundar klär ut sig och tågar tillsammans i en lång parad längs New Yorks gator.

Veterinärens varning – godiset som kan göra din hund sjuk

Foto: Stella Pictures

Över 15 000 personer tågade i paraden

I årets parad var det över 15 000 personer och 600 hundar som deltog, en nästan bubbel ökning från året innan, vilket även The New York Times rapporterat om.

Robyn Howard är en av hundägare som deltog i paraden. För The New York Times berättade hon att hon reste ända från New Jersey för att kunna delta i paraden. Kostymen till sin hund ska hon ha jobbat på i flera månader, med inspiration från Barbie-filmen.

Foto: Stella Pictures

Hundarnas utklädnad bedömdes av jury

Hundarna i paraden bedömdes även av en jury och den hunden med bäst utklädnad fick ta emot publikens applåder, skriver The New York Times.

